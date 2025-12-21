"De nieuwe Madonna?": Wie is Adela, het nieuwe icoon dat zoveel ophef veroorzaakt?

Adéla Jergová, een 22-jarige Slowaakse zangeres die bekend is onder haar artiestennaam Adéla, wordt door sommigen "de nieuwe Madonna" genoemd vanwege haar gedurfde stijl en optredens. Ze belichaamt een generatie assertieve popsterren die even provocerend als boeiend zijn, en tegelijkertijd een unieke artistieke identiteit uitdragen.

Van oorsprong tot internationale erkenning

Adéla werd in 2003 geboren in Bratislava, Slowakije. Vanaf haar derde groeide ze op in Moskou, omringd door ballet, en raakte geïnspireerd door Hannah Montana, waardoor ze droomde van een carrière in de muziek. Als autodidactische danseres leerde ze Engels door naar Amerikaanse televisieseries te kijken en voelde zich al snel "veramerikaniseerd", wat haar onderscheidde van de conservatieve Slowaakse samenleving. Als tiener sloot ze zich aan bij het Wiener Staatsballet en verhuisde vervolgens naar Londen en Los Angeles om haar carrière na te streven.

In 2023 nam ze deel aan Dream Academy, een survivalshow, waar ze ondanks een optreden met "Pink Venom" van de Zuid-Koreaanse K-pop meidenband Blackpink al vroeg werd geëlimineerd. Deze ervaring, die ze omschrijft als "het ergste jaar van haar leven", lanceerde haar carrière dankzij de Netflix-documentaireserie "Pop Star Academy: Katseye".

Een explosieve carrière en prestigieuze samenwerkingen.

Adéla lanceerde haar solocarrière in 2024 met "Homewrecked", dat lovend werd ontvangen door Out Magazine, gevolgd door "Superscar". In 2025 nam de Canadese artiest, muzikant en singer-songwriter Grimes via TikTok contact met haar op om "MachineGirl" te coproduceren, waarvoor een videoclip met Sofia Wylie en een cameo van de producer werd gemaakt. Ze tekende bij Capitol Records en bracht "DeathByDevotion" uit (geproduceerd door Dylan Brady), gevolgd door haar EP "The Provocateur" in augustus, en was in 2026 het voorprogramma van Demi Lovato.

Waarom ze met Madonna wordt vergeleken... en waarom ze opvalt.

Veel mensen zien Adéla als een "nieuwe Madonna" vanwege haar teksten over plezier, haar provocerende choreografie en haar rebelse houding die de normen tart. Net als de Queen of Pop combineert ze explosieve pop met dance. Toch houdt Adéla vast aan haar "unieke en onvergelijkbare stijl": haar teksten overdrijven haar eigen leven op theatrale wijze, en haar popmuziek bevat verfijnde harmonieën. Ze imiteert niet, ze vindt zichzelf opnieuw uit.

Kortom, Adéla vertegenwoordigt een bevrijdend, lhbtq+-vriendelijk en internationaal popgeluid, ontstaan in het tijdperk van TikTok en realityshows. Haar bliksemcarrière – van eliminatie in een realityshow tot artiest met een contract bij Capitol – bewijst dat ze geen imitator is: ze is een ware erfgenaam die haar eigen legende smeedt.