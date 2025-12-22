In een sportrokje en hakken weet Rihanna nog steeds evenveel te fascineren als altijd.

Rihanna bewees het onlangs opnieuw tijdens een diner in Los Angeles: een simpele sportrok kan een ultraglamoureus kledingstuk worden in combinatie met hakken. De zangeres en zakenvrouw blijft fascineren door sportkleding met volledige vrijheid opnieuw uit te vinden.

Een perfect uitgebalanceerde sportieve, chique look.

Rihanna werd in de straten van Los Angeles gespot in een lange, zwarte sportrok met contrasterende strepen die deden denken aan een atletiekbaan. Dit kledingstuk, dat op papier misschien heel casual leek, kreeg direct een chique uitstraling dankzij een paar pumps met spitse neus en pythonprint.

Bovenop koos Rihanna voor een comfortabel maar stoer item: een fleecevest met rits in Miu Miu-stijl met een ruitpatroon, geïnspireerd op de outdoor- en gorpcore-wereld, dat ze een nieuwe invulling gaf. Het resultaat: een outfit die zich ergens tussen stadionkleding en een rode loper-look bevindt, gedragen met een ontwapenende nonchalance.

Het detail dat het verschil maakt: accessoires en attitude.

Zoals altijd bij Rihanna spelen accessoires een cruciale rol. Een opvallende rode lippenstift gaf een vleugje Hollywood-glamour, terwijl een gelaagde ketting met Y2K-design een dosis jaren 2000-nostalgie toevoegde aan deze zeer eigentijdse look. De pythonprint kondigt de hipste trend van het seizoen aan, terwijl de sportieve rok het silhouet helemaal trendy houdt. Maar naast de kledingstukken zelf is het vooral haar zelfverzekerde uitstraling die deze outfit tot een echt mode-moment maakt.

Rihanna's handelsmerk: zonder aarzeling de regels overtreden.

Met deze look bevestigt Rihanna wat ze al doet met cargobroeken, joggingbroeken en bikerjacks: ze tilt alledaagse kledingstukken naar een hoger niveau en verheft ze tot mode-statements door ze te combineren met ultraglamoureuze items. Sportrok + pumps, joggingbroek + tutu, gescheurde jeans + chique derby's... niets is onmogelijk zolang ze er maar lef en samenhang aan toevoegt.

De les is duidelijk: wat boeiend is, is niet alleen de outfit, maar ook de manier waarop gevestigde regels worden verworpen. In een sportrokje en hakken laat Rihanna ons zien dat een geslaagde look net zozeer draait om creativiteit als om de vrijheid om je precies zo te kleden als je wilt.