"Met de jaren wordt ze alleen maar mooier": Cindy Crawford geeft strandkleding een elegante nieuwe invulling.

Het Amerikaanse supermodel Cindy Crawford is een van de meest bewonderde figuren in de modewereld. Op een nieuwe foto, uitgebracht door haar eigen cosmeticamerk, poseert ze ontspannen in de zon, in een setting die zich ergens tussen een spontane foto en een foto voor de rode loper bevindt. En het resultaat wordt, niet verrassend, alom geprezen.

Een knipoog naar de jaren 90

Op de foto poseert Cindy Crawford nonchalant, zittend in een houten fauteuil met haar voeten op een buitentafel. Ze draagt een zwart badpak uit één stuk met een diepe decolleté, afgemaakt met een sprankelende diamanten tennisarmband. Aan haar voeten heeft ze zwarte sandalen met hakken. Een witte badjas van badstof valt nonchalant over haar schouders.

De verwijzing naar de jaren negentig houdt daar niet op. Cindy Crawford heeft een volumineus kapsel, een zwarte cat-eye zonnebril en houdt een boek van Claudia Schiffer vast, gewijd aan modefotografie uit datzelfde decennium. Alles aan haar styling ademt de terugkeer naar de hoogtijdagen van die tijd.

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Internetgebruikers zijn het er unaniem over eens.

De reacties onder de foto zijn opvallend eensluidend. Internetgebruikers prijzen niet alleen de schoonheid van de afbeelding, maar vooral ook de gracieuze manier waarop Cindy Crawford ouder wordt. "Nog mooier met de jaren," schrijft iemand. "Bewijs dat schoonheid geen leeftijdsgrens kent," voegt een ander toe. Deze golf van bewondering, in een tijdperk van hypergecorrigeerde esthetiek, vormt een krachtig platform om het verstrijken van de tijd te omarmen.

Met deze foto laat model Cindy Crawford ons zien dat elegantie op 60-jarige leeftijd geen houdbaarheidsdatum heeft – mocht iemand daar nog aan twijfelen.