Model Emily Ratajkowski viert haar 35e verjaardag in een rode jurk met uitsnijdingen.

Het Amerikaanse model, actrice en schrijfster Emily Ratajkowski, die op 7 juni 2026 haar verjaardag vierde, deelde een reeks foto's die die avond waren genomen op Instagram. De aandacht ging vooral uit naar een rode midi-jurk met ladderachtige uitsnijdingen, die meteen tot veel discussie leidde.

Een rode jurk met metallic ladderuitsparingen.

Op de gedeelde foto's draagt Emily Ratajkowski een dieprode midi-jurk die haar figuur perfect accentueert. Het detail dat de jurk bijzonder opvallend maakt, is een metallic rasterpatroon in het midden van de buste, dat een reeks horizontale, ladderachtige uitsparingen creëert. Dit verfijnde, bijna sculpturale kledingstuk transformeert het silhouet tot een waar couture-statement.

De gekozen rode kleur is al even chic. Verzadigd, diep, bijna filmisch, contrasteert het scherp met de gebruinde huid van Emily Ratajkowski en vangt het licht vanuit elke hoek. Een tint die doet denken aan de jurken gedragen door Italiaanse sterren uit de jaren 50 – Sophia Loren, Gina Lollobrigida – en perfect past bij de esthetiek van een verjaardagsfeest dat is opgezet als een echt bijzondere gebeurtenis.

Stiletto's met dierenprint in contrast

Om de look compleet te maken: een paar zwart-witte stilettohakken met dierenprint. Een modekeuze die de puurheid van de rode monochrome look doorbreekt en een vleugje stijlvolle durf aan de outfit toevoegt. Voor haar haar koos Emily Ratajkowski voor absolute eenvoud. Haar lange bruine haar is losgelaten, met een opzettelijk warrig effect dat de algehele look een uitgesproken ontspannen uitstraling geeft. Wat haar make-up betreft, is dezelfde minimalistische aanpak van toepassing: een frisse teint, strakke wenkbrauwen en lippen die ook dieprood gekleurd lijken. Het kleurenschema is perfect op elkaar afgestemd.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Emily Ratajkowski (@emrata)

Een zelfverzekerde en vrije sfeer.

Los van de outfit is het vooral de algehele sfeer van de carrousel die opvalt. Emily Ratajkowski poseert in verschillende situaties – met een glas in haar hand of kletsend met haar vriendinnen – in een uitgesproken feestelijke omgeving. Haar vriendinnen en beroemde kennissen lieten de kans zeker niet onbenut. In de reacties onder de post schreef het Russische model Irina Shayk: "We vonden het geweldig om je gisteravond te vieren, mijn koningin." De Mexicaanse actrice, zangeres en model Eiza González voegde er simpelweg aan toe : "Gefeliciteerd met je verjaardag, droomvrouw." Het is een herinnering aan hoe sterk de Amerikaanse mode- en filmindustrie nog steeds een wereld van vrouwelijke kameraadschap is.

Met deze rode jurk met uitsnijdingen laat Emily Ratajkowski een bijzonder meesterlijke prestatie zien. En op slechts 35-jarige leeftijd bevestigt ze dat ze dit nieuwe decennium ingaat met dezelfde stilistische durf die ze sinds haar debuut heeft ontwikkeld – nu gecombineerd met een scherp politiek bewustzijn.