Deze voormalige tv-presentatrice, 49 jaar oud, doorbreekt een taboe rondom de leeftijd van vrouwen.

Altijd stralend, openhartig en spontaan, heeft Alessandra Sublet nooit haar mening geschuwd. Nu ze bijna 50 wordt, geniet de voormalige tv-presentatrice van een zeldzame vrijheid in de mediawereld: de vrijheid om haar leeftijd volledig te omarmen. In de studio van het programma "Quelle Époque!" sprak de voormalige presentatrice openhartig over haar relatie met het verstrijken van de tijd en gaf ze een bevrijdende boodschap voor alle vrouwen.

"Het is geweldig om oud te worden."

Alessandra Sublet wilde de zaken rechtzetten: voor haar is ouder worden een zegen. "Het is geweldig om ouder te worden, dat geloof ik oprecht, vooral voor een vrouw," vertelde ze. En ze voegde eraan toe: "Ouder worden betekent volwassenheid en wijsheid accepteren. Je wordt zoveel rustiger, je voelt je beter over jezelf."

In een maatschappij waar schoonheidsidealen vaak onbereikbaar lijken, is de boodschap van de voormalige tv-presentatrice een verademing. Hoewel ze toegeeft dat ze niet immuun is voor de "wet van de zwaartekracht" en af en toe een ochtenddilemma heeft, verwerpt Alessandra Sublet categorisch het idee dat een vrouw boven de 40 haar leeftijd zou moeten verbergen. "Daarom ga ik mijn gezicht niet schminken," grapt ze.

Een boodschap van vrijheid voor iedereen

'We zijn sterfelijk op ons vijftigste', vat ze samen. Deze uitspraak moet worden opgevat als een pleidooi voor authenticiteit, en niet als een ontgoochelende constatering. Met haar woorden nodigt Alessandra Sublet vrouwen uit om zich los te maken van de meningen van anderen en zich legitiem te voelen, ongeacht hun leeftijd.

Ze spreekt ook over dat innerlijke licht dat met de leeftijd groeit: sereniteit, zelfvertrouwen en het vermogen om los te laten. De voormalige tv-presentatrice, nu actrice en romanschrijfster, vertrouwt toe dat ze zich vandaag de dag "thuis" voelt. Nadat ze in "Un dimanche à la campagne" (Een zondag op het platteland) openhartig sprak over haar postnatale depressie, kiest ze ervoor om openhartig te blijven spreken en betekenis te geven aan haar reis als vrouw.

Het schoonheidsgeheim van Alessandra Sublet

Ze is niet van plan te zwichten voor de verleiding van cosmetische chirurgie. Alessandra Sublet geeft de voorkeur aan "echte schoonheid". Uiteindelijk blijft haar grootste schoonheidsgeheim haar houding: acceptatie. Want, zoals ze ons zelf eraan herinnert, "de mooiste manier om te blijven stralen is door je goed te voelen", zo simpel is het.

Met haar openhartigheid en heldere wijsheid heeft Alessandra Sublet zich ontpopt als een waardevolle stem in het debat over ouder worden. Ze verkondigt luid en trots het recht om 'imperfect', vitaal en authentiek te zijn. Haar woorden zijn verfrissend en herinneren ons eraan dat er niets moderner is dan accepteren wie we zijn, op elke leeftijd.