Search here...

Deze voormalige tv-presentatrice, 49 jaar oud, doorbreekt een taboe rondom de leeftijd van vrouwen.

Léa Michel
@alessandra_sublet/Instagram

Altijd stralend, openhartig en spontaan, heeft Alessandra Sublet nooit haar mening geschuwd. Nu ze bijna 50 wordt, geniet de voormalige tv-presentatrice van een zeldzame vrijheid in de mediawereld: de vrijheid om haar leeftijd volledig te omarmen. In de studio van het programma "Quelle Époque!" sprak de voormalige presentatrice openhartig over haar relatie met het verstrijken van de tijd en gaf ze een bevrijdende boodschap voor alle vrouwen.

"Het is geweldig om oud te worden."

Alessandra Sublet wilde de zaken rechtzetten: voor haar is ouder worden een zegen. "Het is geweldig om ouder te worden, dat geloof ik oprecht, vooral voor een vrouw," vertelde ze. En ze voegde eraan toe: "Ouder worden betekent volwassenheid en wijsheid accepteren. Je wordt zoveel rustiger, je voelt je beter over jezelf."

In een maatschappij waar schoonheidsidealen vaak onbereikbaar lijken, is de boodschap van de voormalige tv-presentatrice een verademing. Hoewel ze toegeeft dat ze niet immuun is voor de "wet van de zwaartekracht" en af en toe een ochtenddilemma heeft, verwerpt Alessandra Sublet categorisch het idee dat een vrouw boven de 40 haar leeftijd zou moeten verbergen. "Daarom ga ik mijn gezicht niet schminken," grapt ze.

Een boodschap van vrijheid voor iedereen

'We zijn sterfelijk op ons vijftigste', vat ze samen. Deze uitspraak moet worden opgevat als een pleidooi voor authenticiteit, en niet als een ontgoochelende constatering. Met haar woorden nodigt Alessandra Sublet vrouwen uit om zich los te maken van de meningen van anderen en zich legitiem te voelen, ongeacht hun leeftijd.

Ze spreekt ook over dat innerlijke licht dat met de leeftijd groeit: sereniteit, zelfvertrouwen en het vermogen om los te laten. De voormalige tv-presentatrice, nu actrice en romanschrijfster, vertrouwt toe dat ze zich vandaag de dag "thuis" voelt. Nadat ze in "Un dimanche à la campagne" (Een zondag op het platteland) openhartig sprak over haar postnatale depressie, kiest ze ervoor om openhartig te blijven spreken en betekenis te geven aan haar reis als vrouw.

Het schoonheidsgeheim van Alessandra Sublet

Ze is niet van plan te zwichten voor de verleiding van cosmetische chirurgie. Alessandra Sublet geeft de voorkeur aan "echte schoonheid". Uiteindelijk blijft haar grootste schoonheidsgeheim haar houding: acceptatie. Want, zoals ze ons zelf eraan herinnert, "de mooiste manier om te blijven stralen is door je goed te voelen", zo simpel is het.

Met haar openhartigheid en heldere wijsheid heeft Alessandra Sublet zich ontpopt als een waardevolle stem in het debat over ouder worden. Ze verkondigt luid en trots het recht om 'imperfect', vitaal en authentiek te zijn. Haar woorden zijn verfrissend en herinneren ons eraan dat er niets moderner is dan accepteren wie we zijn, op elke leeftijd.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
"Ongelooflijke charisma": Nicole Kidman maakt een opvallende verschijning in een oranje jurk.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ongelooflijke charisma": Nicole Kidman maakt een opvallende verschijning in een oranje jurk.

De Australisch-Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Nicole Kidman maakte onlangs een veelgeprezen verschijning in Parijs tijdens de prestigieuze...

"Het staat haar niet": Margot Robbie krijgt kritiek op haar rode leren outfit

Margot Robbie, die altijd onder de loep wordt genomen op de rode loper, zorgde opnieuw voor discussie met...

Op 59-jarige leeftijd maakt Halle Berry indruk met een fluwelen outfit.

Halle Berry schitterde onlangs op de Londense première van de film "Crime 101". De Amerikaanse actrice, producente en...

Deva Cassel, dochter van Monica Bellucci, schittert op de catwalk in een gouden jurk tijdens de Fashion Week.

De Frans-Italiaanse model en actrice Deva Cassel, dochter van de Italiaanse actrice en model Monica Bellucci en de...

Deze model, die ervan verdacht wordt een cosmetische ingreep te hebben ondergaan, reageert stellig.

Amelia Gray, model en dochter van de Amerikaanse actrice Lisa Rinna, werd onlangs op Instagram beschuldigd van meerdere...

Dakota Johnson maakt een statement op de Parijse Fashion Week met een outfit zonder broek.

De Amerikaanse actrice, producente en model Dakota Johnson gaf een nieuwe invulling aan het bohemienmaximalisme van de jaren...

© 2025 The Body Optimist