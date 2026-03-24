Op 51-jarige leeftijd vertelt Drew Barrymore openhartig over haar ervaringen met datingapps.

De Amerikaanse actrice, producente, auteur, regisseur, televisiepresentatrice en zakenvrouw Drew Barrymore vertelt op humoristische wijze over haar ervaringen met datingapps en onthult een anekdote tijdens haar televisieprogramma.

Een onverwachte, maar constructieve reactie

Tijdens een recente aflevering van The Drew Barrymore Show vertelde de actrice dat ze haar publiek om hun mening over haar Tinder-profiel had gevraagd. Ze gaf aan dat ze niet op zoek was naar een huwelijk of kinderen – ze was al moeder van twee dochters, Olive en Frankie, en drie keer getrouwd – en geloofde dat ze mannen daarmee een gevoel van "lage druk" gaf. Een mannelijke kijker stak toen zijn hand op: "Sorry, dat vind ik echt afstotend. Het klinkt alsof ik gesloten en stijf ben, en ik zou er vandoor gaan!"

Volledig overrompeld riep Drew Barrymore uit: "Maar ik wilde ze gewoon bevrijden!" De volgende dag paste ze haar biografie aan en erkende ze de waarde van de feedback "vanuit het perspectief van een heteroseksuele man", een kring die ver verwijderd was van haar gebruikelijke homoseksuele vrienden. "Ik vond zijn openhartigheid geweldig", voegde ze eraan toe, en benadrukte dat deze eerlijke feedback haar hielp effectiever te communiceren.

Les geleerd: minder is meer.

Drew Barrymore trekt hier een simpele les uit: "Op een datingapp kun je het beste zo min mogelijk zeggen. Je bereikt er nooit iets mee door te direct of te vaag te zijn – laat dat dus achterwege." Deze filosofie weerspiegelt haar ontspannen benadering van daten op 51-jarige leeftijd, na eerdere huwelijken en tegenslagen zoals ghosting of angst voor gevaar tijdens een eerste date.

Kortom, Drew Barrymore zet kritiek om in een positieve les en bewijst dat ze op 51-jarige leeftijd met een luchtige en zelfspotvolle kijk op daten omgaat. Haar authenticiteit is inspirerend: de moed hebben om feedback te vragen en je zonder wrok aan te passen, blijft de sleutel tot een bevredigend liefdesleven.