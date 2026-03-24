Om haar 50e verjaardag te vieren, koos Reese Witherspoon voor een sprankelende jurk met franjes.

De Amerikaanse actrice, producente en zakenvrouw Reese Witherspoon vierde haar 50e verjaardag in een sprankelende jurk met franjes, omringd door haar drie kinderen, tijdens een gedenkwaardig feest dat ze deelde op sociale media.

Een feestelijke en vrolijke minijurk

Om haar 50e verjaardag te vieren in het weekend van 22 maart 2026, koos de actrice uit "Legally Blonde" voor een iriserende pareljurk die volledig bedekt was met zwierige franjes. Deze retro-discojurk ving het licht bij elke beweging op en creëerde een betoverend visueel effect, perfect om op te dansen. Een video, geplaatst door haar oudste zoon Deacon Phillippe (22), toonde Reese Witherspoon poserend met haar kinderen: een vrolijke pose, los haar, een stralende glimlach – de belichaming van geluk op je 50e.

De Instagrampost van Deacon combineerde feestelijke beelden, een vintage zwart-witfoto van Reese met Ava en Deacon als kinderen, en een recent, informeel portret van Reese Witherspoon. Deze mix van verleden en heden vierde 50 jaar leven, carrière ("Big Little Lies", "Sweet Home Alabama") en vervullend moederschap, zonder onnodige opsmuk.

Familie staat centraal tijdens de festiviteiten.

Deacon droeg een bijpassende cowboyhoed, net als zijn jongere broer Tennessee (12), terwijl zijn oudere zus Ava (26), die sprekend op hun moeder lijkt, de look compleet maakte in een zwarte kanten jurk en een opvallende, oversized riem. Het viertal straalde van genegenheid tijdens dit intieme moment dat al snel viraal ging: "Gefeliciteerd met je verjaardag, mam, je bent gewoon de allerbeste 🕺," schreef Deacon bij de foto. Ava voegde in haar Instagram Stories toe: "Gefeliciteerd met je 50e verjaardag, mam! We hebben zoveel geluk dat we van je mogen houden en door jou geliefd mogen worden."

Reese Witherspoon straalde op haar verjaardagsfeest in deze feestelijke jurk met franjes, omringd door haar hechte familie. Verre van de clichés van een vijfentwintigste verjaardag, belichaamt ze een vrolijke en authentieke vrouw die haar fans en kinderen inspireert.