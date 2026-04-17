Actrice Anne Hathaway zorgt voor opschudding in New York met een "gedurfde" jurk.

Anne Hathaway maakte een opvallende terugkeer naar het hart van de New York Fashion Week, waar ze zich zowel als actrice als stijlicoon had gevestigd. Op een belangrijk evenement verscheen de ster van "The Devil Wears Prada" in een elegante zwarte jurk met een nauwsluitend silhouet, een lage rug en kanten details. De outfit werd geaccentueerd door een lange verenboa en een uitgesproken dramatische look.

Een stijlvol silhouet op de eerste rij.

De Ralph Lauren-jurk, onderdeel van de herfst/wintercollectie van het modehuis, had een aansluitend silhouet, een hoge, gesloten halslijn en een lange, zwierige rok die werd geaccentueerd door gestructureerd zwart kant. De rijke, licht doorschijnende stof liet een glimp van de zwarte stof eronder zien, wat het sensuele effect versterkte en de outfit van Anne Hathaway transformeerde tot een waar mode-item.

Een zeer complex samenspel van lagen.

Anne Hathaway voegde een lange verenboa, gedrapeerd over haar schouders, toe aan dit opvallende kledingstuk, dat doet denken aan de theatrale elegantie van het haute couture-tijdperk in Hollywood. De look werd compleet gemaakt met een oversized zonnebril, zwarte laarzen en een strak kapsel, waardoor een scherp contrast ontstond tussen de beweging van de veren, het strakke silhouet en de minimalistische eenvoud van haar gezicht.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Just Jared (@justjared)

Een gemoderniseerd diva-imago

Met deze verschijning speelde de Amerikaanse actrice Anne Hathaway de 'diva'-kaart, terwijl ze tegelijkertijd een zeer eigentijdse look behield. De keuze voor Ralph Lauren, een typisch Amerikaans merk, verwees ook naar haar rol als mode-icoon, ergens tussen de Andy Sachs van weleer en een krachtige vrouw die haar eigen stijl volledig beheerst.

De beelden van die avond, die breed werden verspreid in de roddelpers en de modepers, toonden Anne Hathaway omringd door flitsende camera's, van alle kanten bekeken, wat het idee versterkte dat haar kledingkeuze inmiddels een evenement op zich is geworden. Met deze jurk bewees ze eens te meer dat mode voor haar niet zomaar een promotiemiddel is, maar een ware taal, precies en assertief, die ze net zo effectief tot uiting brengt op de rode loper als in de straten van New York.