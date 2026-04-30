De Amerikaanse zangeres Lizzo viert haar verjaardag in een "gedurfde" zwarte jurk.

Lizzo pakte groots uit voor haar 38e verjaardag. Op 27 april 2026 vierde de zangeres haar verjaardag in het Chateau Marmont in Los Angeles in een doorschijnende zwarte jurk – en greep ze de gelegenheid aan om nieuws bekend te maken dat nog meer ophef veroorzaakte dan haar outfit.

Een jubileum in combinatie met een belangrijke aankondiging.

Een paar uur voor haar verjaardagsfeestje deelde Lizzo een foto op Instagram van haar verzorgde hand met een miniatuurversie van zichzelf, waarmee ze de release van haar derde studioalbum, "Bitch", aankondigde, dat gepland staat voor 5 juni 2026. "GELUKKIGE VERJAARDAG VOOR MIJ! Om dit te vieren, presenteer ik jullie - MIJN NIEUWE ALBUM 5 JUNI!", schreef ze bij de foto. Een manier om van haar eigen verjaardag een muzikaal evenement te maken.

De zwarte jurk die alles verborgen hield.

Voor haar avond in het Chateau Marmont droeg Lizzo een lange zwarte jurk met spaghettibandjes, twee uitsnijdingen bij de heupen en doorschijnende meshpanelen langs de zijkanten van de benen, waardoor een effect ontstond waarbij de hele rok doorschijnend was. De jurk sloot perfect aan op haar figuur en accentueerde haar rondingen, terwijl er gespeeld werd met contrasten tussen ondoorzichtigheid en transparantie. Een look die zowel glamoureus als chic was.

Accessoires die de impact versterken

Om de look compleet te maken, droeg Lizzo zwarte lakleren stiletto's met spitse neuzen, een rechthoekige zonnebril met omhullende glazen en verschillende armbanden. Een bruine bontstola om haar armen zorgde voor een zacht, dramatisch contrast. Haar kapsel – lange, goudblonde golven – en matte roze lippenstift met opvallende wimpers maakten de zorgvuldig geplande look af.

Een zeer actieve lente in 2026.

Deze verjaardag sluit een bijzonder drukke lente af voor Lizzo. Tijdens het eerste weekend van Coachella, op 10 april, maakte ze een verrassingsoptreden op het Sahara-podium naast de Amerikaanse rapper Sexyy Red, waar ze fluit speelde en danste op een gigantische Labubu-pop, gekleed in een zwart, uitgesneden bodysuit. Tussen Coachella, de aankondiging van haar album en dit memorabele verjaardagsfeest lijkt Lizzo te hebben besloten dat 2026 haar jaar wordt.

Een nieuw album aangekondigd, een doorschijnende zwarte jurk, een avond in het Chateau Marmont met haar geliefde - Lizzo vierde haar 38e verjaardag zoals ze alles doet: met flair, zonder terughouding en met muziek.