Op 35-jarige leeftijd betovert Margot Robbie in een glinsterende gouden jurk.

Op het Met Gala van 2026 in New York trok Margot Robbie opnieuw alle aandacht. De Australische actrice en producente verscheen in een schitterende gouden jurk die direct de fotografen op de beroemde trappen van het Metropolitan Museum of Art in haar ban hield.

Met dit elegante en stralende silhouet bevestigde de "Barbie"-ster haar status als mode-icoon. Haar outfit, volledig bedekt met glinsterende details, paste perfect bij de spectaculaire sfeer van het Met Gala, dat bekendstaat om zijn gedurfde en artistieke looks.

Een chique outfit vóór een onverwachte stijlverandering. Na een spetterende verschijning op de rode loper verraste Margot Robbie iedereen met een veel meer ontspannen keuze voor het afterparty. Weg met de elegante jurk: de actrice werd gespot in een loszittende jeans gecombineerd met een simpel wit T-shirt. Een onverwacht contrast dat snel in de smaak viel bij internetgebruikers. Zelfs in deze minimalistische outfit bleef Margot Robbie trouw aan haar gevoel voor stijl, door hakken en een jasje met pailletten toe te voegen voor een feestelijke touch.

Op sociale media prezen veel gebruikers deze overgang van verfijning naar eenvoud. Sommigen waardeerden met name de keuze van Margot Robbie voor comfortabele kleding na zo'n prestigieus evenement. Jeans die lijken op de jeans die de ster droeg, zijn ook weer in trek, en verschillende merken bieden nu modellen met wijde pijpen aan, geïnspireerd op de looks van beroemdheden.

Van haar gouden jurk op de rode loper tot haar meer ontspannen look op het afterparty, Margot Robbie heeft wederom bewezen dat ze trends kan beïnvloeden. Als mode-icoon, zowel op de rode loper als in een meer casual stijl, weet Margot Robbie bij elk publiek optreden te fascineren.

