In een "onconventionele" outfit weet deze atlete alle ogen op zich gericht te krijgen.

Léa Michel
@eileengu / Instagram

Het Met Gala van 2026 bood wederom een scala aan spectaculaire outfits, maar één gast trok dit jaar in het bijzonder alle aandacht. Freestyleskiester en Olympisch kampioene Eileen Gu verscheen in een verbluffende en innovatieve creatie, waarmee ze op de rode loper voor veel ophef zorgde.

Een jurk die tot leven komt.

De Chinees-Amerikaanse atlete paradeerde niet zomaar voor de fotografen; ze transformeerde haar verschijning tot een waar performancekunstwerk. Haar jurk, ontworpen door Iris van Herpen, leek letterlijk tot leven te komen door haar bewegingen. Terwijl ze liep, ontsnapten er delicate bubbels uit het kledingstuk.

Dit spectaculaire kledingstuk bevatte 15.000 glazen bubbels die zorgvuldig in de jurk waren verwerkt. Naar verluidt waren er meer dan 2.550 uur aan werk nodig om dit kledingstuk te ontwerpen, dat een verborgen mechanisme bevatte om continu bubbels te produceren.

Een look die alom werd geprezen.

De reacties op sociale media waren overweldigend. Veel gebruikers prezen de creatie als "inventief", "magisch" en "buitengewoon". Met deze spectaculaire verschijning slaagde Eileen Gu erin mode te transformeren tot een ware live performance.

Door te kiezen voor een jurk die tegelijkertijd technologisch, poëtisch en spectaculair was, belichaamde Eileen Gu perfect de geest van het Met Gala. Haar "buitengewone" outfit trok niet alleen de aandacht, maar herinnerde er ook aan dat mode een waar terrein voor artistieke experimenten kan zijn.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
