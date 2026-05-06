Geconfronteerd met kritiek op haar uiterlijk, is het antwoord van deze actrice verrassend.

Slechts enkele dagen nadat ze op sociale media het doelwit was geworden van kritiek, maakte Olivia Wilde een opvallende verschijning op het Met Gala van 2026 in New York. De Iers-Amerikaanse actrice, producent, regisseur en scenarioschrijfster trok alle aandacht met een figuur die zeker niet onopgemerkt bleef op de rode loper van het Metropolitan Museum of Art.

Een reactie op de kritiek

Deze verschijning volgt op een controverse rond haar deelname aan het Internationale Filmfestival van San Francisco, waar enkele foto's van de actrice kritiek op haar uiterlijk uitlokten. Geconfronteerd met deze oordelen koos Olivia Wilde ervoor om met humor en zelfspot te reageren op haar sociale media.

Verwijzend naar een foto die met een fisheye-lens was genomen, zei ze: "Kijk, het is een fisheye-lens. En ik geef toe: was dit mijn beste hoek? Mijn beste look? Nee. Nee, het is een verrassende foto." In plaats van de controverse aan te wakkeren, leek de actrice een luchtige benadering te verkiezen, een houding die online door velen werd geprezen.

Een outfit die past bij het thema van het Met Gala van 2026.

Het Met Gala van 2026 vierde dit jaar de verbinding tussen mode en kunst met de tentoonstelling "Costume Art". De officiële dresscode, "Fashion Is Art", nodigde beroemdheden uit om hun outfits te transformeren tot ware visuele kunstwerken. Met haar gestructureerde jurk en silhouet, geïnspireerd op historische kostuums die op een eigentijdse manier opnieuw werden vormgegeven, belichaamde Olivia Wilde deze artistieke geest perfect. Nog voor haar aankomst deelde de actrice een vleugje humor op Instagram: "Mentaal voorbereiden op het Met Gala door te oefenen om nooit te gaan zitten en nooit naar het toilet te hoeven gaan."

Een verschijning waarover veel is gecommentarieerd.

Op sociale media prezen veel gebruikers het zelfvertrouwen en de elegantie van de regisseur van "Don't Worry Darling". Verschillende reacties benadrukten ook haar keuze om kritiek met humor in plaats van agressie te beantwoorden. Olivia Wilde, die in 2023 al de Met Gala bijwoonde in een witte jurk met gouden borduursels, blijft de krantenkoppen halen, zowel vanwege haar modekeuzes als vanwege de manier waarop ze met media-aandacht omgaat.

Door op het Met Gala te verschijnen, stuurde Olivia Wilde een boodschap die diep weerklank vond bij haar fans. Met zelfspot, zelfvertrouwen en gevoel voor stijl bewees ze dat ze liever met humor en elegantie reageert op negatieve opmerkingen dan met controverse.