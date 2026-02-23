Tijdens de BAFTA-uitreiking van 2026 trok de jurk van deze actrice de aandacht van internetgebruikers.

Op de rode loper van de BAFTA 2026 trok één figuur in het bijzonder de aandacht. De Britse actrice Jenna Coleman wist internetgebruikers te betoveren met een opvallende haute couture-jurk.

Een zeldzame verschijning bij de BAFTA's van 2026.

De BAFTA Awards-ceremonie vond plaats op 22 februari 2026 in de Royal Festival Hall in Londen. Onder de vele aanwezige beroemdheden maakte Jenna Coleman een opvallende verschijning op de rode loper met een zeldzame look. De actrice verscheen in een couturecreatie van Giorgio Armani Privé. De jurk, gemaakt van huidkleurige tule, was versierd met dichte rode bloemenapplicaties die het ontwerp structureerden. Het evenement, gepresenteerd door de Brits-Amerikaanse acteur Alan Cumming, bracht vele figuren uit de internationale filmwereld samen, maar de outfit van Jenna Coleman werd al snel hét gespreksonderwerp online.

Een figuur die verdeelt en intrigeert.

De jurk zorgde voor een golf van reacties op sociale media. Sommige gebruikers prezen de gedurfde stijlkeuze, terwijl anderen de dramatische uitstraling ervan bediscussieerden. Om dit opvallende kledingstuk te complementeren, koos Jenna Coleman voor ingetogen accessoires: diamanten oorbellen met bladvormige details en verschillende bijpassende ringen. Een eenvoudige make-up zorgde ervoor dat de jurk alle aandacht trok. Dit contrast tussen klassieke elegantie en een meer uitgesproken stijl verklaart deels de online hype.

Een geleidelijke terugkeer in de schijnwerpers

De afgelopen maanden had Jenna Coleman zich wat meer op de achtergrond gehouden. De actrice, bekend van haar rollen in "Doctor Who" en "The Sandman", verwelkomde eind 2024 haar eerste kind met haar partner, regisseur Jamie Childs. Haar aanwezigheid bij de BAFTA's van 2026 betekende dan ook een opmerkelijke terugkeer op de rode loper. Deze verschijning bevestigt haar betrokkenheid bij belangrijke Britse filmevenementen. De Royal Festival Hall, gelegen in het Southbank Centre, vormde het decor voor deze editie van 2026 en bracht acteurs, regisseurs en internationale prominenten samen.

Een jurk die sindsdien viraal is gegaan.

Foto's van Jenna Coleman verspreidden zich razendsnel via X (voorheen Twitter) en Instagram. Termen als "Armani Privé" en "BAFTA 2026" werden vaak genoemd in discussies. Dit fenomeen illustreert de groeiende rol van sociale media in de ontvangst van culturele evenementen. Een outfit kan nu binnen enkele minuten viraal gaan, en daarmee de impact van de ceremonie zelf ver overstijgen.

Kortom, Jenna Coleman bewees tijdens de BAFTA's van 2026 dat één enkele verschijning genoeg kan zijn om een blijvende indruk achter te laten. In een jurk van Giorgio Armani Privé wist ze internetgebruikers te betoveren en de discussie over de meest opvallende looks van de avond weer aan te wakkeren. Tussen een ingetogen comeback en een onmiddellijke media-aandacht bevestigde de Britse actrice dat de rode loper een krachtig platform voor zelfexpressie blijft.