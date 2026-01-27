Search here...

In Parijs zorgt Demi Moore voor opschudding in een opvallende jumpsuit.

Léa Michel
De Parijse Haute Couture Fashion Week maakte haar belofte van spektakel en durf wederom waar. Onder de meest opvallende gasten betoverde Demi Moore het publiek tijdens de Schiaparelli lente/zomer 2026 show met een sculpturale zwarte jumpsuit versierd met dierenprints. Een elegante outfit die perfect aansloot bij de surrealistische geest van het Italiaanse modehuis.

Een beheerste "katachtige" look

De Amerikaanse actrice, die bekendstaat om haar "durf" op de rode loper, koos voor een nauwsluitende zwarte jumpsuit, geïnspireerd op de Schiaparelli-collectie voor najaar 2025. De stof, met zilveren accenten die doen denken aan een gestileerde luipaardprint, benadrukte subtiel het silhouet van de ster uit "The Substance".

Om de outfit compleet te maken, droeg Demi Moore een lange, architectonisch getailleerde jas, een klein, avant-gardistisch zwart hoedje dat schuin op haar hoofd stond, en een handtas met een krokodillenprint. Aan haar voeten droeg ze zwarte pumps met metallic details – een kenmerk van Schiaparelli – die deze look, die zowel verfijnd als perfect gestyled was, helemaal afmaakten.

Parijse chic volgens Schiaparelli

De Schiaparelli-show, onder leiding van artistiek directeur Daniel Roseberry, combineerde opnieuw theatraliteit met haute couture-vakmanschap. Tussen gebeeldhouwde volumes, mythologische verwijzingen en dierenmotieven trok het modehuis een select publiek aan, een mix van Hollywoodsterren en invloedrijke figuren uit de modewereld. In deze setting maakte Demi Moore een boeiende en ingetogen indruk, waarmee ze bewees dat ze op 63-jarige leeftijd een tijdloos stijlicoon is dat klassieke elegantie weet te combineren met hedendaagse durf.

Van Idaho naar Parijs: een opvallend contrast

Slechts enkele weken eerder was de actrice in een totaal andere omgeving te zien: thuis in het besneeuwde landschap van Idaho, waar ze in met bont gevoerde laarzen en een oversized trui de sneeuw van haar terras schepte. Deze radicale stijlverandering, van knusse winterkleding naar Parijse haute couture, laat zien hoe natuurlijk en bescheiden Demi Moore haar publieke imago weet te managen.

Tussen Parijse elegantie en ingetogen eenvoud belichaamt Demi Moore een vrije en inspirerende visie op stijl. Gehuld in een "katachtige allure" van Schiaparelli bewijst de actrice dat ze nog steeds een van de meest elegante en onvoorspelbare figuren in Hollywood is – in staat om met één enkele verschijning een modeshow tot een evenement te maken.

