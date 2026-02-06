Search here...

Op 67-jarige leeftijd zorgde Madonna voor opschudding in een nauwsluitende jurk.

Anaëlle G.
De koningin van de popmuziek, Madonna, weet opnieuw te betoveren met een outfit die sensualiteit, kracht en vrijheid combineert. Een verschijning die ons eraan herinnert dat stijl geen leeftijd kent.

Een outfit die net zoveel zegt als zijn muziek.

Madonna herschrijft voortdurend de regels, en dat doet ze bij elke verschijning. De popster heeft opnieuw de krantenkoppen gehaald, dit keer met een outfit die het internet in vuur en vlam zet: een zwarte kanten jurk, netkousen en een oversized jas met luipaardprint. Een perfect uitgevoerde look die bevestigt wat haar fans al weten: Madonna hoort niet bij een bepaald tijdperk; ze is tijdloos.

Op Instagram deelde het icoon een video van zichzelf midden in een geïmproviseerd optreden. De soundtrack was "Thief of Hearts", een van haar cultklassiekers uit 1992, die op speelse wijze opnieuw werd geïnterpreteerd in een visuele show die haar reputatie waardig was. Gekleed in een nauwsluitende jurk – met een rits tot aan de ribben en zichtbare jarretelbandjes – had Madonna plezier en danste ze, trouw aan haar motto: provoceren om zichzelf beter te kunnen profileren.

Deze look is allesbehalve willekeurig. Elk detail lijkt ontworpen om een boodschap van kracht te versterken. Het zwarte kant, de kenmerkende stof van de zangeres, belichaamt zowel sensualiteit als mysterie. De netkousen zijn een knipoog naar de jaren 80, een periode waarin Madonna zich profileerde als een mode-rebel. De jas met luipaardprint onderstreept haar voorliefde voor verfijnde excentriciteit, ergens tussen rock en vintage. Qua accessoires kiest ze voor zwarte, doorszichtige handschoenen tot de ellebogen, een donkere, rechthoekige zonnebril, diamanten oorbellen en een ketting. Haar stralende make-up, roze nude lippen en blonde krullen maken het beeld compleet van een Madonna die zowel statig als bevrijd is.

Een intergenerationele stijl

Het bericht werd binnen enkele uren miljoenen keren bekeken, wat bewijst dat Madonna een essentiële figuur is in de popcultuur, voor alle generaties. Ze inspireert zowel door haar stijl als door haar vermogen om normen rondom leeftijd en lichaamsbeeld te doorbreken. Afgelopen september zorgde ze samen met haar dochter Lourdes Leon voor een sensatie tijdens de Saint Laurent lente/zomer 2026 show in Parijs. Terwijl haar dochter een strakke, aansluitende jurk droeg, durfde Madonna een doorschijnende stof te dragen, waarmee ze aantoonde dat mode niet alleen doorgegeven kan worden, maar ook getransformeerd kan worden.

Met deze nieuwste verschijning laat Madonna ons zien dat ze nog steeds de baas is over haar eigen imago. Ze laat de grenzen tussen generaties vervagen. Eén ding is zeker: op 67-jarige leeftijd bepaalt ze nog steeds haar eigen regels. En niemand lijkt daar bezwaar tegen te hebben.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
