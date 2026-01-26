Search here...

In een opvallende fotoshoot straalt Margot Robbie een "barokke elegantie" uit.

Léa Michel
In een fotoshoot tonen de Australische actrice en producente Margot Robbie en de Australische acteur Jacob Elordi een perfecte stijlharmonie. Het acteursduo, dat momenteel tot de meest invloedrijke in Hollywood behoort, belichaamt een moderne visie op de barokke elegantie van Versace, een mix van visuele kracht en sculpturale verfijning.

Een duo in perfecte stilistische symbiose

Voor de lens van de fotograaf straalt Margot Robbie in een zwart ensemble met gouden borduursels, bestaande uit een top en bijpassende bermudashort van Versace. De outfit wordt gekenmerkt door gouden motieven geïnspireerd op de zon en barokke arabesken, die weelde en moderniteit combineren. Haar lange, golvende blonde haar versterkt deze uitstraling van stralende vrouwelijkheid nog verder.

Tegenover haar reageert Jacob Elordi met een perfect afgestemde visuele harmonie: de acteur draagt een Versace-broek met hetzelfde gouden motief, die hij combineert met een zwart Supreme x Hanes-tanktopje voor een subtiel maar effectief contrast. Het resultaat: een delicate balans tussen artistieke verfijning en casual stijl.

Barokke elegantie, een gemeenschappelijke taal.

Deze fotoshoot illustreert de kracht van een modedialoog: die van een filmisch koppel dat door mode tot een mythische figuur is verheven. Voor zowel Margot Robbie als Jacob Elordi worden goud en zwart symbolen van een heruitgevonden elegantie, waar textuur en licht samenkomen. Versace's uitgesproken barokke benadering krijgt hier een nieuw leven ingeblazen, gedragen door de zelfverzekerde en magnetische uitstraling van de twee acteurs.

Een esthetiek die genres overstijgt.

Naast de look weerspiegelt deze samenwerking een bredere evolutie in stijlcodes: de grens tussen vrouwelijk en mannelijk vervaagt ten gunste van een gedeelde esthetiek. Margot Robbie en Jacob Elordi belichamen een generatie beroemdheden die mode zien als een speeltuin, een ruimte voor expressie waar coördinatie een taal op zich wordt.

Margot Robbie en Jacob Elordi maakten een opvallende verschijning voor Vogue Australië. Met Versace als gemeenschappelijke factor, herinnerden de twee acteurs ons eraan dat mode een kunstvorm kan zijn van het harmoniseren van contrasten – van extravagantie tot eenvoud, van barok tot modern. Een meesterlijke stijlles, puur en simpel.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
