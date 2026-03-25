Met een "cowgirl"-look blaast deze zangeres een trend nieuw leven in waarvan we dachten dat die allang vergeten was.

De Amerikaanse countryzangeres Megan Moroney heeft haar Instagram-volgers opnieuw betoverd met een look die charme en country-inspiratie combineert. Op de foto die ze deelde, draagt ze een roze outfit versierd met strass-steentjes, compleet met een bijpassende hoed, een iconisch kenmerk van de westerse stijl.

Een sprankelende look

De outfit van Megan Moroney bestaat uit een getailleerde top met dunne bandjes, gecombineerd met glinsterende versieringen die het algehele stralende effect accentueren. Haar golvende blonde haar en stralende make-up maken deze op het platteland geïnspireerde look compleet, in een meer verfijnde uitvoering. De keuze voor glanzende stoffen en sprankelende details doet denken aan een trend die erg populair was in de jaren 2000 en die nu door veel beroemdheden nieuw leven is ingeblazen. Deze stijl, een mix van moderniteit en nostalgie, bevestigt de terugkeer van feestelijke mode waarin strass-steentjes de hoofdrol spelen.

Internetgebruikers zijn blij met de terugkeer van strass-steentjes.

In de reacties prezen veel volgers de outfit. Sommige gebruikers merkten op dat strass-steentjes een comeback maken en een feestelijke uitstraling geven die weer in trek is. Andere reacties benadrukten de balans tussen de traditionele cowgirlstijl en een moderne interpretatie, waarmee de evolutie van westerse codes in de hedendaagse mode wordt geïllustreerd. De look van Megan Moroney bevestigt daarmee de groeiende invloed van de countrystijl in de modewereld, waar laarzen, hoeden en glinsterende stoffen geleidelijk aan essentiële elementen worden.

Een trend die opnieuw terrein wint.

De cowgirlstijl, die lange tijd geassocieerd werd met retromode, beleeft een heropleving, aangevoerd door kunstenaars die de codes ervan herinterpreteren. Het gebruik van strass-steentjes en glinsterende stoffen voegt een chique dimensie toe aan deze esthetiek, waardoor deze geschikt is voor de huidige trends. Ook de silhouetten worden gemoderniseerd, met meer aansluitende snitten en gedurfde combinaties, waarbij iconische items zoals laarzen of jasjes met franjes worden gecombineerd met meer urban elementen. Deze vermenging van stijlen zorgt ervoor dat de cowgirllook haar traditionele imago overstijgt en volledig een eigentijdse, expressieve en zelfverzekerde mode omarmt.

Kortom, met dit optreden laat de Amerikaanse countryzangeres Megan Moroney perfect zien hoe bepaalde trends kunnen evolueren en weer op de voorgrond kunnen treden, waarmee ze bevestigt dat mode een voortdurend vernieuwende cyclus is.