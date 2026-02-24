Search here...

De dochter van Paul McCartney vertelt openhartig over de kritiek die haar moeder te verduren heeft gekregen.

De Britse ontwerpster Stella McCartney spreekt vol emotie over de harde kritiek die haar moeder Linda McCartney (Amerikaanse fotografe, zangeres en toetseniste) te verduren kreeg in de Britse rockband "Wings", opgericht door haar vader Paul McCartney. In een documentaire op Prime Video onthult ze hoe zeer deze aanvallen het hart van haar moeder hebben gebroken.

De spot kwetste Linda.

In "Paul McCartney: Man on the Run" beschrijft Stella de pesterijen die haar moeder moest doorstaan. Ze werd tijdens liveoptredens geïsoleerd en bespot vanwege haar stem. Linda, een getalenteerde fotografe zonder formele muzikale opleiding, speelde keyboard en zong harmonieën, maar critici bestempelden haar vaak als een indringer vanwege haar gebrek aan professionele techniek. "Het breekt mijn hart," bekent Stella, die de pijn van haar moeder voelde ondanks haar ogenschijnlijke kracht.

Een veerkracht die Paul inspireerde.

Ondanks de cynische opmerkingen – “Ze kan niet zingen, ze kan niet spelen” – hield Linda vol en bracht, volgens Stella, een “moed” mee die Paul nieuw leven inblies na het uiteenvallen van de Britse rockband The Beatles. Het paar, dat van 1969 tot Linda’s dood in 1998 getrouwd was, richtte Wings op een impulsieve manier op, en Paul prijst tot op de dag van vandaag het “bijzondere geluid” van zijn stem. Stella benadrukt hoe deze vasthoudendheid “een Paul die een periode van zelfvertwijfel doormaakte” een boost gaf.

Een ontroerend familiegetuigenis

De documentaire, geregisseerd door de Amerikaanse filmmaker Morgan Neville, combineert archiefbeelden met interviews met Paul, Stella, Mary, James en Heather, evenals met leden van "Wings", Sean Lennon, Mick Jagger en Chrissie Hynde. Linda zelf bagatelliseerde de aanslagen in 1973: "Het raakt me persoonlijk niet." Stella onthult echter een diepere kwetsbaarheid in deze vrouw die alles accepteerde om haar man op het podium te volgen.

Stella McCartney transformeert dit pijnlijke verhaal zo in een levendig eerbetoon aan moederlijke kracht, waarmee ze bewijst dat haar moeder Linda McCartney, ondanks alle kritiek, met haar authentieke moed haar stempel op de rockgeschiedenis heeft gedrukt.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
