"De vorm is vreemd": De sculpturale jurk van deze Amerikaanse actrice zorgt voor verdeelde reacties.

De Amerikaanse actrice Chase Infiniti zorgde onlangs voor opschudding tijdens de BAFTA-uitreiking van 2026 met een sculpturale jurk, waarvan de vorm zowel fascineerde als verbijsterde, tot het punt dat sommige toeschouwers oordeelden dat "de vorm vreemd is".

Een sculpturale jurk, bevroren midden in een wervelwind.

Voor de BAFTA's van dit jaar verscheen Chase Infiniti in een op maat gemaakte creatie van Louis Vuitton, ontworpen in samenwerking met haar stylisten Wayman + Micah. De jurk, in een diepe bordeauxrode kleur, sloot nauw aan op haar buste en liep vervolgens uit in een uitbundige trompetrok, waardoor een golvend volume ontstond dat de indruk wekte dat de stof midden in een dans was bevroren.

De zoom van deze jurk, omschreven als "gevangen in beweging, te midden van een wervelwind", leek op een strakke golf of een gebeeldhouwde bloemkroon, een wereld van verschil met de gebruikelijke vloeiende silhouetten op de rode loper. Met zijn strakke, bijna architectonische lijnen riep het silhouet zowel haute couture als hedendaagse kunst in herinnering.

Een look die veel lof heeft ontvangen... maar die lang niet door iedereen geliefd is.

In de modepers werd de look geprezen als een van de meest opvallende op de rode loper van de BAFTA's van 2026 en werd vaak genoemd als een van de meest memorabele van de avond. De reacties van het publiek waren echter meer verdeeld: terwijl velen de gedurfde stijl en het "sculpturale" effect van de jurk toejuichten, vonden anderen het silhouet verontrustend en vonden ze dat de snit van de onderkant "een vreemde vorm" had en de harmonie van het lichaam enigszins verstoorde.

Dit effect van een rok die midden in een beweging bevroren lijkt, bedoeld als een dynamische illusie, heeft de meningen verdeeld: voor sommigen is het een briljant en artistiek idee; voor anderen lijkt het volume te stijf, bijna visueel ongemakkelijk. Deze polarisatie is typerend voor zeer conceptuele outfits, die ofwel een "Ik vind het geweldig" ofwel een "Ik snap het niet" reactie oproepen.

Chase Infiniti, de nieuwe mode-obsessie op de rode loper.

Hoewel de jurk wellicht onderwerp van discussie is, staat één ding vast: Chase Infiniti heeft zich ontpopt tot een van de mode-sensaties van dit seizoen. Dankzij haar herhaalde samenwerkingen met Louis Vuitton en het werk van haar stylisten Wayman + Micah, presenteert de actrice steevast gestructureerde, gedurfde en zorgvuldig ontworpen silhouetten, waardoor ze nu wordt beschouwd als een ware 'it girl' op de rode loper.

In deze context maakt deze jurk, met zijn lijnen die door sommigen als "vreemd" worden beschouwd, deel uit van een weloverwogen strategie: van elke verschijning een memorabel moment maken, zelfs als dat betekent dat conventies worden uitgedaagd. En op een rode loper die vaak gevuld is met jurken die je al vaker hebt gezien, is het juist deze durf die deze jurk zo bijzonder maakt.