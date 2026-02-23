Search here...

In een gotische jurk weet dit Ierse model alle ogen naar zich toe te trekken.

Léa Michel
@maurahiggins/Instagram

In een rode jurk met gotische accenten betoverde de Ierse reality-tv-persoonlijkheid, presentatrice en model Maura Higgins de rode loper van de BAFTA's 2026, en maakte van haar verschijning een waar modespektakel.

Een "vampierachtige" verschijning bij de BAFTA's van 2026.

Maura Higgins, die de ceremonie in Londen op 22 februari 2026 bijwoonde, koos voor een dramatische, ultragestructureerde, donkerrode creatie. Het Ierse model, dat al bekend stond om haar looks op televisie, bevestigde haar status als "gotische muze" met deze strapless jurk met een korsetachtig lijfje, waarvan de halslijn letterlijk om haar nek leek te zweven.

Deze optische illusie werd versterkt door een glinsterende zwarte versiering, die een bijna bovennatuurlijk patroon creëerde tegen de rode achtergrond. Aan de achterkant verlengde een zwarte sleep het gewaad, waardoor de indruk ontstond van een schaduw die haar stap voor stap volgde op de rode loper. Het ensemble vormde een draagbaar kunstwerk, ergens tussen futuristische haute couture en duistere romantiek.

Accessoires en schoonheidsproducten

Om deze op textiel geïnspireerde look compleet te maken, koos Maura Higgins voor lange, doorszichtige zwarte handschoenen, die haar armen langer deden lijken en tegelijkertijd de vampierachtige uitstraling van de outfit benadrukten. Haar haar, opgestoken in een lage knot, omlijstte haar gezicht en accentueerde haar perfect gevormde make-up, een vlekkeloze teint, strakke contouren en een verfijnde nude lippenstift.

Door te kiezen voor minimalistische en op elkaar afgestemde accessoires, zorgde Maura Higgins ervoor dat de jurk de absolute blikvanger bleef. Het resultaat: een samenhangend en magnetisch silhouet, ontworpen als een geheel in plaats van een simpele verzameling losse onderdelen.

Van "Love Island" tot mode-icoon

Maura Higgins, die in 2019 haar debuut maakte in de Britse versie van "Love Island", heeft gaandeweg een sterk imago opgebouwd door reality-tv, animatie en mode te combineren. Ze was te zien in "Dancing on Ice", "Cooking with the Stars", "I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!" en meer recentelijk in "The Traitors US", waar haar outfits – hoeden, pakken en avant-gardistische silhouetten – een blijvende indruk achterlieten.

Tegelijkertijd vestigde ze zich als model en merkambassadeur, en sloot ze talloze samenwerkingen met mode- en beautymerken, totdat ze een vaste verschijning werd op de rode loper en in de eerste rijen van modeshows. In New York in januari 2026 haalde ze al de krantenkoppen in een outfit van Christopher Kane zonder broek, bestaande uit een jasje met een diepe V-hals, een korsetachtige riem en zwarte kanten panty.

Met deze rood-zwarte jurk met illusie-effect op de BAFTA's laat Maura Higgins haar "bescheiden" stijl varen en omarmt ze volledig een gotische en theatrale esthetiek. Hoewel ze haar carrière begon als reality-tv-ster, heeft ze zich inmiddels gevestigd als een waar mode-icoon, die net zo helder kan stralen als de meest gehypte actrices.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
