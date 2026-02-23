Wie is Gracie Abrams, de zangeres die onlangs haar relatie met Paul Mescal officieel heeft gemaakt?

Hand in hand op de rode loper van de BAFTA Awards 2026 trokken de Amerikaanse singer-songwriter Gracie Abrams en de Ierse acteur Paul Mescal alle aandacht. Deze verschijning bevestigde niet alleen officieel hun relatie, maar benadrukte ook de carrière van de zangeres die een enorme vlucht neemt.

Een veelgeprezen debuut bij de BAFTA 2026.

Op 22 februari 2026 maakte Gracie Abrams haar eerste publieke verschijning naast Paul Mescal tijdens de BAFTA Awards-ceremonie, een verschijning die direct reacties uitlokte. Hoewel er al enkele maanden geruchten de ronde deden, betekende de rode loper in Londen een definitieve bevestiging. Glimlachen en een voelbare kameraadschap: het duo bevestigde wat velen al vermoedden. Los van dit sociale evenement onderstreept deze verschijning vooral de groeiende prominentie van Gracie Abrams op het internationale podium.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Red Carpet Space (@redcarpetspace)

Een kunstenaar die zich openbaart door middel van intieme schrijfsels.

Gracie Abrams, geboren in 1999 in Los Angeles (dochter van regisseur JJ Abrams), verwierf aanvankelijk bekendheid door haar eigen composities te delen op sociale media. Haar werk onderscheidde zich al vroeg door introspectieve en gevoelige teksten, die zich richtten op emoties, relaties en kwetsbaarheden.

In 2020 bracht ze haar eerste EP uit, "Minor", die lovende kritieken ontving. Haar zachte stem en minimalistische arrangementen spraken een publiek aan dat op zoek was naar authenticiteit. Zo werd ze onderdeel van een nieuwe golf popzangers met een minimalistische esthetiek.

In 2023 bevestigde ze haar doorbraak met haar eerste studioalbum, "Good Riddance", dat mede geproduceerd werd door de Amerikaanse muzikant en oprichter van de rockband "The National", Aaron Dessner. Het project werd geprezen om de samenhang van het geluid en de volwassenheid van de teksten.

Internationale erkenning

De carrière van Gracie Abrams nam een vlucht toen ze als openingsact meedeed aan Taylor Swifts "Eras Tour". Deze ervaring stelde haar in staat een veel breder publiek te bereiken, ver buiten haar oorspronkelijke fanbase. Op het podium straalt ze een ingetogenheid uit, gefocust op de muziek en de emotie. Haar optredens worden regelmatig geprezen om hun oprechtheid en de connectie met het publiek.

De dochter van regisseur JJ Abrams heeft vaak uitgelegd dat ze haar eigen carrière wilde opbouwen, zonder afhankelijk te zijn van de roem van haar familie. Haar harde werk en doorzettingsvermogen lijken nu te bewijzen dat ze gelijk had.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Emily Cheng (@emilychengmakeup)

Een generatie verbonden kunstenaars

Gracie Abrams behoort tot een generatie artiesten die is opgegroeid met sociale media. Ze deelt inkijkjes in haar dagelijks leven, fragmenten van nummers in wording en momenten in de studio. Deze nauwe band versterkt de connectie met haar publiek, dat zich herkent in haar teksten en directe toon. Ze is verre van een showmanship, maar geeft de voorkeur aan eenvoudige en persoonlijke communicatie. Haar officiële samenwerking met Paul Mescal is een voortzetting van deze aanpak: een afgemeten manier van delen, maar duidelijk genoeg om elke vorm van dubbelzinnigheid te vermijden.

Een traject in constante evolutie

Op 26-jarige leeftijd heeft Gracie Abrams zich gevestigd als een van de rijzende sterren van de Amerikaanse alternatieve popmuziek. Met internationale tournees, nieuwe muziekreleases en artistieke samenwerkingen lijkt haar carrière voorbestemd voor een lange carrière. Hoewel haar verschijning bij de BAFTA's van 2026 haar relatie met Paul Mescal officieel maakte, is Gracie Abrams niet "Pauls partner". Ze is in de eerste plaats een opkomende singer-songwriter, gedreven door intieme teksten en een gevoeligheid die een internationaal publiek aanspreekt.

Kortom, Gracie Abrams bevestigt dat ze veel meer is dan een naam die geassocieerd wordt met de rode loper: een volwaardige artiest wiens stem haar eigen weg blijft banen.