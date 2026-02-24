Op 61-jarige leeftijd schittert Monica Bellucci op de rode loper in een iconische zwarte jurk.

De Italiaanse actrice en model Monica Bellucci blijft het publiek boeien. Tijdens de BAFTA-uitreiking van 2026 in Londen schitterde ze op de rode loper in een inmiddels iconische zwarte jurk.

Een opmerkelijke terugkeer naar de BAFTA's in 2026.

Op 22 februari 2026 bracht de BAFTA Awards-ceremonie de grootste namen uit de internationale filmwereld samen in Londen. Een van de meest besproken verschijningen van de avond was die van Monica Bellucci. De Italiaanse actrice zorgde voor een sensatie toen ze over de rode loper liep in een zwarte jurk die deed denken aan een van haar meest memorabele looks uit 2015.

Trouw aan haar stijl koos ze voor een gestructureerd ontwerp, waarbij de schouders werden benadrukt met een Bardot-halslijn en een sweetheart-halslijn. Deze verschijning betekende een sterke comeback op een prestigieus evenement dat ook werd bijgewoond door talrijke Britse en internationale filmsterren.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door HT KULÜP (@ht_kulup)

Het kleine zwarte jurkje, een tijdloos icoon.

Vanaf het begin van haar carrière heeft Monica Bellucci een herkenbare stijl ontwikkeld: strakke silhouetten, luxueuze stoffen en een voorliefde voor zwart. Voor de BAFTA's van 2026 koos ze een nauwsluitende jurk van Saint Laurent. De getailleerde snit, met een licht uitlopende rok, gaf de jurk een subtiele dynamiek. De keuze voor zwart, een kleur die ze met name bij formele gelegenheden graag draagt, versterkt dit imago van ingetogen en verfijnde elegantie.

Dit is niet de eerste keer dat de actrice voor een soortgelijk silhouet kiest bij een belangrijk evenement. In 2015 maakte ze al indruk in een vergelijkbare zwarte jurk, waarmee ze haar consistente stijl door de jaren heen bevestigde.

Met precisie uitgekozen accessoires

Om haar outfit compleet te maken, koos Monica Bellucci voor uitzonderlijke sieraden. Ze droeg met name een vintage diamanten halsketting van Cartier, die een vleugje elegantie aan het geheel toevoegde. Een gestructureerde clutch maakte de look af zonder af te leiden van de jurk. Zoals zo vaak het geval is, gaf de actrice de voorkeur aan zorgvuldig uitgekozen accessoires die haar outfit perfect aanvulden. Haar haar, dat eerst diepzwart was, had nu bruine highlights die haar gezicht op natuurlijke wijze omlijstten. Deze beautylook paste perfect bij haar stijl, die zowel klassiek als zelfverzekerd is.

Een elegantie die decennia overstijgt.

Monica Bellucci verwierf in de jaren negentig grote bekendheid en bouwde een internationale carrière op in de Italiaanse, Franse en Hollywood-filmindustrie. Ze maakte met name indruk in films als "Malèna" en "Spectre". Naast haar acteerwerk blijft haar imago synoniem met een bepaald idee van mediterrane elegantie.

Ook nu nog weet ze indruk te maken op de rode loper, zonder haar eigen stijl te verloochenen. In een wereld waarin trends razendsnel veranderen, versterkt haar keuze om trouw te blijven aan tijdloze lijnen haar uitstraling. Onder haar invloed is de little black dress een waar symbool van consistentie geworden.

Tijdens de BAFTA-uitreiking van 2026 bewees Monica Bellucci eens te meer dat elegantie geen leeftijd kent. Door haar iconische zwarte jurk opnieuw te interpreteren, liet ze ons zien dat bepaalde stijlkenmerken decennia overstijgen zonder aan impact in te boeten. De Italiaanse actrice bevestigt haar status als een onmisbare figuur op de internationale rode loper en blijft trouw aan zichzelf en haar tijdloze esthetiek.