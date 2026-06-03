Om haar 28e huwelijksjubileum te vieren, deelde Cindy Crawford een foto die haar fans ontroerde.

Het Amerikaanse supermodel Cindy Crawford en haar echtgenoot, de Amerikaanse zakenman Rande Gerber, vieren bijna dertig jaar huwelijk. Ter gelegenheid van hun 28e huwelijksverjaardag deelde het paar nostalgische foto's op Instagram, die hun volgers al snel ontroerden.

Een publicatie vol nostalgie.

Op 29 mei, een symbolische datum, plaatste Cindy Crawford twee zwart-witfoto's. De eerste, een herinnering aan hun bruiloft, toont hen samen de bruidstaart aansnijden; de tweede, recentere foto, laat het paar zien tijdens een diner, met een jubileumdessert op tafel. "Van dit naar dat, in een oogwenk," schreef Cindy Crawford bij de foto's, en voegde eraan toe: "28 prachtige jaren. Wat een voorrecht om met jou getrouwd te zijn." Talrijke beroemdheden, waaronder de Amerikaanse journaliste Maria Shriver en de Amerikaanse actrice Lisa Rinna, feliciteerden het paar in de reacties.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Cindy Crawford (@cindycrawford)

Met deze tedere en nostalgische berichten herinneren Cindy Crawford en Rande Gerber ons eraan dat hun verhaal, dat bijna dertig jaar geleden begon, niets van zijn warmte heeft verloren. Tussen jeugdherinneringen en recente foto's biedt het stel hun volgers een prachtige les in blijvende liefde, gebouwd op vriendschap en wederzijds respect.