Actrice Nina Dobrev deelt haar treinreis, maar het is dit bad dat voor opschudding zorgt.

De Bulgaars-Canadese actrice en model Nina Dobrev deelde foto's van haar reis met de Venice Simplon-Orient-Express en tussen alle kiekjes trok een foto in een badkuip meteen ieders aandacht.

Het bad aan boord van de Orient Express: een zeldzame luxe.

De ster van "The Vampire Diaries" deelde een reeks foto's op haar officiële Instagram-account van haar avontuur aan boord van de Venice Simplon-Orient-Express, de legendarische luxetrein. Een zwart-witfoto van haar in een badkuip, omringd door bubbels, trok meteen alle aandacht.

Aan boord van de Venice Simplon-Orient-Express beschikken de historische hutten slechts over een eenvoudige wastafel. Alleen de Grand Suites – het toppunt van luxe aan boord – bieden een eigen badkamer, maar dan wel met slechts een douche. Er is echter één uitzondering: de Observatory, een unieke suite die een complete wagon beslaat en een badkamer met een vrijstaand bad, een bibliotheek, een theekamer met een open haard en een dakraam om sterren te kijken omvat. Een pronkstuk dat is voorbehouden aan een select gezelschap – en blijkbaar was Nina Dobrev daar een van.

Een trein die Art Deco-luxe combineert met uitzonderlijke service.

De Venice Simplon-Orient-Express, samengesteld uit Europese rijtuigen uit de jaren 20 en 30, legt een afstand van meer dan 1100 kilometer af door Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Hongarije, in een zorgvuldig gerestaureerde art-deco-omgeving. Aan boord worden maaltijden geserveerd in een van de drie restauratiewagons – de Côte d'Azur, de Étoile du Nord en de Orientale – en de 24-uurs cabineservice zorgt voor het comfort van de passagiers. Een reis die evenzeer een zintuiglijke ervaring is als een vervoersmiddel.

Nina Dobrev maakt regelmatig foto's die de aandacht trekken.

Dit is niet de eerste keer dat Nina Dobrev haar volgers opschudt met haar Instagram-posts. De actrice, bekend om haar gevoel voor stijl, wisselt regelmatig af tussen gelikte modelooks en meer spontane momenten. Deze carrousel in de Orient Express is daarop geen uitzondering: een mix van luxe reizen, elegantie en een vleugje weloverwogen provocatie.

Een badkuip in een legendarische trein, een zwart-witfoto: Nina Dobrev vatte zo de essentie van de Orient Express samen in één beeld, luxe als levenskunst en de vrijheid om die op eigen wijze te tonen.