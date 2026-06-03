Deze zes maanden zwangere model loopt in badkleding over de catwalk en verrast internetgebruikers.

Moet je alles op pauze zetten als je een baby verwacht? Katie Austin gaf daar op haar eigen manier antwoord op. De Amerikaanse model, zes maanden zwanger, liep op 30 mei over de catwalk van de Sports Illustrated Swimsuit Runway Show in Miami Beach en toonde trots haar babybuik. Een verschijning die sommige aanwezigen verraste.

Zwanger over de catwalk lopen? Een keuze die ze volledig omarmt.

Voor dit evenement, dat plaatsvond als onderdeel van Miami Swim Week in het W South Beach, liep Katie Austin over de catwalk in een groene strandoutfit die haar zwangerschap benadrukte. Katie Austin, een veteraan van het evenement – dit was haar zesde verschijning in de beroemde modeshow van het Amerikaanse tijdschrift – vertelde dat haar beslissing de mensen om haar heen verraste. "Elke keer als ik het aankondig, zijn mensen verrast", vertelde ze aan People magazine. En ze voegde er vol zelfvertrouwen aan toe: "Het zal me niet tegenhouden."

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Een zwangerschap vol energie.

In plaats van haar plannen te belemmeren, lijkt deze zwangerschap haar juist te stimuleren. Katie Austin zegt dat ze dit jaar "een andere energie" voelt en het kind dat ze verwacht als een extra bron van trots ziet: "Mijn kleine meisje zal het mooiste accessoire zijn dat ik ooit op de catwalk heb gedragen," vertelde ze. Ze geeft echter toe dat ze het in deze fase wat rustiger aan doet, omdat haar buik groeit, maar zegt nog steeds dat ze "in topvorm" is. Ze gaf ook toe dat ze haar loopje meer moet oefenen, omdat ze niet zeker weet hoe haar groeiende buik haar houding zal beïnvloeden.

Een eerste zwangerschap

Deze gelukkige gebeurtenis vindt plaats enkele maanden na de aankondiging van haar eerste zwangerschap. Op 15 maart onthulde Katie Austin dat ze een kind verwachtte met haar man, Lane Armstrong, met wie ze in mei 2024 trouwde. Om dit te vieren deelde ze foto's van een zwangerschapsshoot op het strand, waarbij haar partner teder haar buik vasthield. Katie Austin, de dochter van Denise Austin, een fitnessicoon uit de jaren 80 en 90, is al sinds haar kindertijd ondergedompeld in de wereld van sport en welzijn – ze liep zelfs al eens mee in een modeshow naast haar moeder.

Door vol zelfvertrouwen en tijdens haar zwangerschap over de catwalk te lopen, geeft Katie Austin een positieve boodschap af over zwangerschap en zelfvertrouwen. Waar sommigen verwachtten dat ze zich zou terugtrekken, koos ze ervoor om door te gaan met wat ze graag doet, in haar eigen tempo.