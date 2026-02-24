Search here...

Deze Hollywoodster zal Audrey Hepburn op het scherm vertolken; de meningen van de fans zijn verdeeld.

@lilyjcollins/Instagram

Lily Collins, die internationale bekendheid verwierf met de serie "Emily in Paris", heeft bevestigd dat ze de legendarische Audrey Hepburn zal vertolken in een nieuwe film over de totstandkoming van de klassieker "Breakfast at Tiffany's". Deze nog titelloze film vertelt het verhaal achter de schermen van de romantische komedie uit 1961, die sindsdien een mijlpaal is geworden in de film- en modegeschiedenis.

Lily Collins, een "erfgenaam van de Audrey-stijl"

De film is gebaseerd op Sam Wassons bestseller "Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's, and the Dawn of the Modern Woman", waarin de ontstaansgeschiedenis van de film en de impact ervan op de weergave van de moderne vrouw op het scherm worden beschreven. De Brits-Amerikaanse actrice, model, schrijfster en producente Lily Collins zal niet alleen de hoofdrol spelen, maar ook als producent aan het project meewerken.

Op Instagram deelde Lily Collins een iconische foto van Audrey Hepburn in "Breakfast at Tiffany's" om het nieuws bekend te maken, vergezeld van een bericht waarin ze haar jarenlange "bewondering en adoratie" voor het Hollywood-icoon uitte. Ze legde uit dat deze rol de bekroning is van "bijna tien jaar ontwikkeling" en dat ze zich "vereerd" en "enthousiast" voelt om er eindelijk over te kunnen praten.

Lily Collins wordt al jaren regelmatig vergeleken met Audrey Hepburn, met name vanwege haar figuur, haar grote ogen en haar retro-chique stijl. Zelfs in haar professionele omgeving is de vergelijking gemaakt: haar stiefvader, Malcolm McDowell, omschreef Lily als iemand met "een beetje Audrey Hepburn" in haar uitstraling op het scherm.

De meningen van de fans over de casting zijn verdeeld.

Hoewel sommige kijkers deze ogenschijnlijk "voor de hand liggende" keuze toejuichten, waren andere filmliefhebbers veel sceptischer. Op Reddit en X (voorheen Twitter) prezen talloze reacties de fysieke gelijkenis en "elegantie" van Lily Collins, en suggereerden dat zij een van de weinige actrices was die de erfenis kon voortzetten.

Helaas is de kritiek net zo talrijk. Sommige online commentatoren vinden haar acteerwerk "te beperkt" om een legende als Audrey Hepburn te portretteren en geloven dat haar "perfecte meisje"-imago, dat doet denken aan "Emily in Paris", de diepgang mist die nodig is voor een biopic. Anderen gaan zelfs zo ver dat ze haar energie omschrijven als "te egocentrisch", het tegenovergestelde van Audrey Hepburns ingetogenheid en terughoudendheid, en hadden liever een andere actrice gezien, of zelfs de Amerikaanse singer-songwriter Ariana Grande, die sommige fans voor deze rol hadden gefantaseerd.

Tussen eerbetoon en immense druk

Dit project belooft een ware evenwichtsoefening te worden: de aura van Audrey Hepburn eren zonder in louter imitatie te vervallen. Door zich te richten op de aspecten achter de schermen van de opnames in plaats van op het hele levensverhaal van de actrice, kan de film een intiemere blik bieden op de totstandkoming van een mythe, van de chaotische voorbereiding tot de spanningen op de set. Voor Lily Collins is de uitdaging enorm: zelfs de meest veeleisende fans overtuigen en tegelijkertijd haar eigen unieke gevoel voor de rol overbrengen.

Samenvattend, hoewel de meningen op sociale media nu al verdeeld zijn, is één ding zeker: deze biopic genereert al veel ophef ruim voordat de opnames beginnen, en dat zal na de release ongetwijfeld nog meer het geval zijn.

