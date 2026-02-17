"Je zult nooit zoals zij zijn": deze zangeres reageert op de aanvallen in vergelijking met Amy Winehouse.

De Britse singer-songwriter Raye, die vaak wordt vergeleken met de Britse zangeres Amy Winehouse, heeft besloten deze vergelijkingen en de online haat die ermee gepaard gaat, rechtstreeks aan te pakken. In een recent interview bevestigt ze haar bewondering voor de legende uit Camden en herhaalt ze dat Amy "onvervangbaar en onnavolgbaar" is en zal blijven.

Een "erfgenares" tegen haar wil

Sinds haar doorbraak wordt Raye regelmatig gezien als een soort opvolger van Amy Winehouse, omdat hun muzikale werelden putten uit dezelfde bronnen van jazz, soul en retro-invloeden. Ze legt uit dat ze diezelfde invloeden "leeft en ademt" en noemt iconen zoals de Amerikaanse blues-, jazz- en gospelzangeres en pianiste Dinah Washington, de Amerikaanse jazzzangeres Ella Fitzgerald en de Amerikaanse jazzzangeres Sarah Vaughan, die haar schrijf- en zangstijl voeden.

Raye weigert echter een kroon te accepteren die haar niet toekomt. Ze houdt vol dat wat Amy Winehouse heeft bereikt uniek is en benadrukt dat geen enkele artiest, zijzelf inbegrepen, ooit zal kunnen "doen wat zij heeft gedaan".

"Jij zult nooit zoals zij zijn": het geweld van sociale media

Achter de vleiende vergelijkingen schuilt een veel duisterdere realiteit: de cyberpesten die Raye heeft moeten doorstaan sinds haar carrière wereldwijd van start ging. Ze vertelt over de brutaliteit van de berichten die ze ontvangt, waarin sommige internetgebruikers haar uitschelden met opmerkingen als: "Je zult nooit zoals zij zijn. Je bent een absolute mislukkeling. Ik walg ervan dat je zelfs maar denkt dat je ook maar iets op haar zou kunnen lijken." Wat haar het meest raakt, is de tragische ironie van deze haat, die vaak wordt geuit onder het mom van het verdedigen van Amy Winehouse. Volgens Raye herhalen degenen die beweren haar nagedachtenis te beschermen juist de wreedheid van de media en het publiek die heeft bijgedragen aan de ondergang van het Britse icoon in de jaren 2000.

Een pijnlijke spiegel met Amy Winehouse

Zonder zichzelf als Amy's gelijke of "dubbelganger" te positioneren, erkent Raye een overeenkomst te zien tussen de haat waarmee zij geconfronteerd wordt en die de zangeres van "Back to Black" trof. Ze verduidelijkt dat ze "nog geen honderdste" heeft meegemaakt van wat Amy heeft doorstaan, maar geeft toe dat de sfeer van intimidatie en constante surveillance haar aan bepaalde aspecten ervan doet denken.

Raye gaat zelfs nog verder door te wijzen op de mogelijke rol van dit geweld in het tragische einde van Amy Winehouse, die in 2011 op 27-jarige leeftijd overleed. Volgens hem zou de artiest waarschijnlijk nog steeds in leven zijn als ze niet zo was opgejaagd, veroordeeld en vernederd door de media en het publiek.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door RAYE 🇬🇧🇨🇭🇬🇭 (@raye)

Een pleidooi voor de geestelijke gezondheid van kunstenaars

Met deze getuigenis wil Raye niet zozeer klagen, maar eerder de aandacht vestigen op de kwetsbaarheid van artiesten die constant onder druk staan. Ze herinnert ons eraan dat achter de schijnwerpers elke muzikant een kwetsbaar persoon blijft, wiens evenwicht ernstig verstoord kan worden door beledigingen, spot en aanhoudende vergelijkingen.

Haar boodschap klinkt als een waarschuwing: het verafgoden van een legende mag nooit een voorwendsel zijn om degenen die in haar voetsporen treden neer te halen. Door te weigeren "Amy Winehouse te worden" terwijl ze haar wel eer betoont, bevestigt Raye haar recht om te bestaan voor wie ze is, zonder een erfenis te hoeven dragen die te zwaar is voor één persoon.

Raye geeft een gezicht aan het alledaagse geweld op sociale media en laat zien hoe bewondering voor een icoon kan worden misbruikt als wapen tegen andere artiesten. Door ons eraan te herinneren dat Amy Winehouse onnavolgbaar is, nodigt ze het publiek vooral uit om hun perspectief te veranderen: om nalatenschappen te eren zonder imitaties te eisen, en om de mentale gezondheid te beschermen van degenen die dagelijks hun kwetsbaarheden via muziek blootleggen.