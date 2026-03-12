Op 60-jarige leeftijd laat Cindy Crawford haar make-upvrije look zien en deelt ze haar ochtendroutine.

Léa Michel
@cindycrawford/Instagram

Het Amerikaanse supermodel Cindy Crawford bewijst dat ze geen kunstgrepen nodig heeft om te stralen. Het iconische model verscheen onlangs zonder make-up in een Instagram-video waarin ze haar ochtendroutine voor welzijn deelde, een mix van zelfzorg en alledaagse ontspanning.

Een natuurlijke schoonheid in haar jacuzzi.

Bij het ontwaken toont Cindy een natuurlijke uitstraling, nog steeds in haar nachtkleding, voordat ze een badjas aantrekt en aan haar rituelen begint. Ze glijdt in haar buitenjacuzzi, alsof ze 's ochtends een duik neemt, haar haar in een losse knot en een eenvoudige gouden ketting, en omarmt haar lichaam en haar zestig jaar met sereniteit, terwijl het zachte ochtendlicht haar huid streelt.

Een zeer gestructureerde huid- en wellnessroutine.

Haar ochtend begint rond 6 uur met een paar rek- en strekoefeningen aan de rand van het bed, gevolgd door het droogborstelen van haar benen om de bloedsomloop te stimuleren. Daarna volgt een gua sha gezichtsmassage, en vervolgens een roodlichtbehandeling voor haar hoofdhuid en gezicht – handelingen die deel uitmaken van haar persoonlijke routine om de stralende teint en de vitaliteit van haar haar te behouden, zonder daarmee een norm of voorbeeld te willen stellen voor zestigplussers.

Kleine gezondheidsgebaar en een moment van "aarding".

Voor haar innerlijke welzijn drinkt het Amerikaanse supermodel Cindy Crawford 's ochtends voor het ontbijt een beetje appelazijn en maakt vervolgens een wandeling op blote voeten in het gras van haar tuin aan zee om "contact te maken met de aarde" en te genieten van het zachte ochtendlicht. Deze tijd in de natuur, met frisse lucht, uitzicht op zee en een ontspannend bad in de jacuzzi, wordt omschreven als "een ware ontspanningsruimte vóór de drukte van de dag".

Dit is een routine die uniek is voor haar, moeilijk toegankelijk voor iedereen, en absoluut geen standaard die je op je zestigste moet volgen om je goed te voelen, maar eerder een persoonlijk ritueel dat haar energie en rust geeft.

Sport, collageenkoffie en e-mails

Rond 7:45 uur trekt ze haar sportkleding aan, zet ze een kop koffie met collageen en gaat ze een paar minuten achter haar computer zitten om haar e-mails te checken. Haar routine wordt vervolgd met een gepersonaliseerde trainingssessie: stretchen, oefeningen op een omgekeerde machine, een minitrampoline, gevolgd door een begeleide Pilates-workout. Deze activiteiten maken deel uit van haar persoonlijke ochtendritueel, aangepast aan haar behoeften en tempo, en zijn niet bedoeld als voorbeeld of verplichting voor iemand boven de 60.

Fans zijn dol op de authenticiteit ervan.

In het onderschrift legt Cindy Crawford uit dat ze dol is op deze routine omdat het haar "op het juiste spoor zet voor de dag", een ritueel dat haar 's ochtends meteen balans en energie geeft. De reacties prijzen haar "natuurlijkheid en eenvoud" massaal. "Op je 60e en zonder make-up zie je er stralend uit", "Inspirerend om te zien hoe je je leeftijd met zoveel sereniteit omarmt", schrijven internetgebruikers, gecharmeerd door deze combinatie van eenvoud en zelfliefde.

Door deze momenten uit haar ochtend te delen, herinnert Cindy Crawford ons eraan dat welzijn in de eerste plaats voortkomt uit naar onszelf luisteren en genieten van onze eigen rituelen, in plaats van het volgen van normen of standaarden. Op 60-jarige leeftijd belichaamt ze een natuurlijke sereniteit en inspireert ze haar fans om hun lichaam en hun dagelijks leven authentiek te vieren.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Deze Olympische gymnaste combineert kracht en elegantie en presenteert een van haar sterkste looks.
Article suivant
In een jurk versierd met kristallen trekt Lucy Liu alle ogen naar zich toe.

