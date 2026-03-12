In een jurk versierd met kristallen trekt Lucy Liu alle ogen naar zich toe.

Léa Michel
@lucyliu/Instagram

De Amerikaanse actrice, producente, regisseuse, schilderes en beeldhouwster Lucy Liu zorgde in een met kristallen bezaaide jurk voor een sensatie op de rode loper van het TIME Women of the Year Gala 2026 in Los Angeles.

Een retro jurk uit de 18e eeuw

Lucy Liu droeg een zwarte fluwelen midi-jurk versierd met bungelende kristallen kwastjes die bij elke beweging het licht weerkaatsten. De opzettelijk geaccentueerde heupen deden denken aan de panierrokken uit de 18e eeuw, die ooit door Marie Antoinette werden gedragen, wat een dramatische touch en een frisse historische verwijzing toevoegde. De outfit werd compleet gemaakt met platformsandalen, een elegante clutch en diamanten sieraden met een opvallende roze steen. Deze outfit, gestyled door Lee Harris, combineerde op voortreffelijke wijze barokke weelde met hedendaagse elegantie.

Lang, natuurlijk haar

Nadat ze in de trailer van haar film "Rosemead" een korte bob droeg, verscheen Lucy Liu op het TIME Women of the Year Gala van 2026 met lang haar, met een middenscheiding en losse, golvende krullen. Roze blush en fuchsia lippenstift maakten de chique look compleet.

Fans vol bewondering

Het internet ontplofte: "Lucy Liu, koningin van de rode loper!" en "De kristallen en de jurk, je bent subliem!" riepen internetgebruikers uit, die haar gedurfde modekeuzes en tijdloze schoonheid prezen.

Kortom, de Amerikaanse actrice, producente, regisseuse, schilderes en beeldhouwster Lucy Liu overstijgt tijdperken in een barokke fluwelen jurk met kristallen, waarmee ze bewijst dat tijdloze elegantie voortkomt uit de combinatie van geschiedenis en moderniteit. Deze krachtige look markeert haar triomfantelijke terugkeer op het internationale modepodium.

