"Ze is adembenemend": Selena Gomez schittert met een stralende look

Léa Michel
@jennanicoleofficial/Instagram

Make-upartieste Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) deelde een gouden selfie van de Amerikaanse singer-songwriter, actrice, producer en ondernemer Selena Gomez op Instagram, waarop ze straalt in het natuurlijke licht.

Een "glow make-up" in warme en stralende tinten.

Op deze zonovergoten foto draagt Selena Gomez een perfect aangebrachte make-up look die haar een zongebruinde teint geeft: gouden highlighter die haar jukbeenderen accentueert, iriserende perzikkleurige oogschaduw voor een gezonde gloed, subtiele smokey eyes met verlengde wimpers en volle, glanzende roze lippen. Haar golvende bruine haar valt vrij rond en omlijst een zelfverzekerde glimlach, alles gehuld in een zwarte trui met textuur voor een chique contrast.

Authenticiteit en natuurlijk licht

Deze selfie, binnenshuis genomen met een dakraam dat veel licht binnenlaat, benadrukt Selena Gomez' natuurlijke huid en geeft haar een stralende, levendige look die doet denken aan wakker worden in de zon. Jenni Nicole creëert een moeiteloze beautylook, perfect voor een zomerse sfeer.

Fans zijn dolenthousiast: "Super zonnig!"

De reacties stromen binnen van bewondering: "Ze is subliem, die zonnegloed is waanzinnig!" of "Super zonnige Selena, je laat alles stralen!" , jubelen fans, die deze make-up prijzen die de vrolijke en stralende essentie van Selena Gomez perfect weergeeft.

Kortom, Selena Gomez, gestyled door Jenni Nicole, belichaamt stralende schoonheid in deze schitterende selfie die een eenvoudige, stralende uitstraling viert. Een inspirerende look die bewijst dat "echte glow" soms voortkomt uit simpel natuurlijk licht en een subtiele make-up.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
In een jurk versierd met kristallen trekt Lucy Liu alle ogen naar zich toe.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

In een jurk versierd met kristallen trekt Lucy Liu alle ogen naar zich toe.

De Amerikaanse actrice, producente, regisseuse, schilderes en beeldhouwster Lucy Liu zorgde in een met kristallen bezaaide jurk voor...

Op 60-jarige leeftijd laat Cindy Crawford haar make-upvrije look zien en deelt ze haar ochtendroutine.

Het Amerikaanse supermodel Cindy Crawford bewijst dat ze geen kunstgrepen nodig heeft om te stralen. Het iconische model...

Deze Olympische gymnaste combineert kracht en elegantie en presenteert een van haar sterkste looks.

De Amerikaanse turnster Jordan Chiles combineerde kracht en elegantie in een van haar meest opvallende verschijningen. Tijdens het...

Actrice Lily-Rose Depp blaast de luipaardprint nieuw leven in met stijl.

Modetrends maken vaak een comeback nadat ze als ouderwets worden beschouwd. Luipaardprint is daar een goed voorbeeld van....

"Een zeldzaam charisma": op 57-jarige leeftijd bewijst Gillian Anderson dat de catwalk toegankelijk is voor alle leeftijden.

De Amerikaanse actrice Gillian Anderson, ster van "The X-Files", liep vol zelfvertrouwen over de catwalk tijdens de Parijse...

"De nieuwe Pamela Anderson": dit model maakt furore in de cast van de volgende "Baywatch".

Het Amerikaanse model en televisiepersoonlijkheid Brooks Nader is toegevoegd aan de cast van de reboot van "Baywatch". Ze...