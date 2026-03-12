"Ze is adembenemend": Selena Gomez schittert met een stralende look

Make-upartieste Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) deelde een gouden selfie van de Amerikaanse singer-songwriter, actrice, producer en ondernemer Selena Gomez op Instagram, waarop ze straalt in het natuurlijke licht.

Een "glow make-up" in warme en stralende tinten.

Op deze zonovergoten foto draagt Selena Gomez een perfect aangebrachte make-up look die haar een zongebruinde teint geeft: gouden highlighter die haar jukbeenderen accentueert, iriserende perzikkleurige oogschaduw voor een gezonde gloed, subtiele smokey eyes met verlengde wimpers en volle, glanzende roze lippen. Haar golvende bruine haar valt vrij rond en omlijst een zelfverzekerde glimlach, alles gehuld in een zwarte trui met textuur voor een chique contrast.

Authenticiteit en natuurlijk licht

Deze selfie, binnenshuis genomen met een dakraam dat veel licht binnenlaat, benadrukt Selena Gomez' natuurlijke huid en geeft haar een stralende, levendige look die doet denken aan wakker worden in de zon. Jenni Nicole creëert een moeiteloze beautylook, perfect voor een zomerse sfeer.

Fans zijn dolenthousiast: "Super zonnig!"

De reacties stromen binnen van bewondering: "Ze is subliem, die zonnegloed is waanzinnig!" of "Super zonnige Selena, je laat alles stralen!" , jubelen fans, die deze make-up prijzen die de vrolijke en stralende essentie van Selena Gomez perfect weergeeft.

Kortom, Selena Gomez, gestyled door Jenni Nicole, belichaamt stralende schoonheid in deze schitterende selfie die een eenvoudige, stralende uitstraling viert. Een inspirerende look die bewijst dat "echte glow" soms voortkomt uit simpel natuurlijk licht en een subtiele make-up.