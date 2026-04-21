"Een wonder": Natalie Portman maakt op 44-jarige leeftijd bekend dat ze zwanger is.

Natalie Portman deelde dit onverwachte nieuws met grote dankbaarheid. De Israëlisch-Amerikaanse actrice, producente en regisseuse verwacht haar derde kind en noemt het zonder aarzeling een "wonder".

Een verrassende aankondiging

Net als sommige van haar collega's, zoals Julia Roberts en Halle Berry, heeft Natalie Portman een late zwangerschap meegemaakt. Hoewel dit geen uitzondering meer is, roept het fenomeen nog steeds sterke emoties op en boeit het de media. In een interview met het Amerikaanse tijdschrift Harper's Bazaar maakte de actrice officieel bekend dat ze haar derde kind verwacht, haar eerste met haar nieuwe partner, de Franse muzikant Tanguy Destable. Natalie Portman, die al enkele jaren in Parijs woont, koos dit interview om zowel haar vreugde als de complexiteit van dit moment te delen.

"Een waar voorrecht, een wonder"

De actrice uitte haar dankbaarheid met veel emotie: "Tanguy en ik zijn dolgelukkig. Ik ben zo dankbaar. Het is een waar voorrecht, een wonder. Ik ben opgegroeid met verhalen over hoe moeilijk het is om zwanger te worden. Veel van mijn dierbaren hebben zeer moeilijke tijden doorgemaakt en ik wil hen respect betuigen." Ze voegde eraan toe: "Wetende dat dit waarschijnlijk de laatste keer is, koester ik elk moment."

Een zwangerschap die in alle rust is beleefd.

Natalie Portman is al moeder van Aleph (14) en Amalia (9) uit haar huwelijk met danser en choreograaf Benjamin Millepied. Dit derde kind wordt haar eerste met Tanguy Destable. Terwijl sommige vrouwen van 40 al de effecten van de perimenopauze ervaren, bevinden anderen zich nog in de baarmoeder en herontdekken ze de grenzeloze vreugde van het moederschap. Op 44-jarige leeftijd heeft Natalie Portman nog steeds het zonnige karakter dat haar zo goed kenmerkt.

Ze benadert deze zwangerschap met een zekere lichtheid, zelfs een spiritualiteit, alsof ze doordrenkt is met nieuwe kracht. "Ik heb meer energie dan ik had verwacht," vertrouwt ze ons toe, eraan toevoegend dat ze haar welzijn op peil houdt door te zwemmen. Ze spreekt ook over een ander soort volwassenheid: "Er is een soort dankbaarheid die je niet per se begrijpt als je jonger bent." Met haar woorden, die bij velen weerklank vinden, benadrukt Natalie Portman het unieke karakter van elke zwangerschap.

Natalie Portman, die op twaalfjarige leeftijd werd ontdekt in Luc Bessons "Léon" en vervolgens beroemd werd door "Star Wars" en "Black Swan" - waarvoor ze een Oscar won - bereidt zich ook voor op de release van "The Gallerist", die gepland staat voor eind 2026. Tussen Parijs, de filmwereld en het kersverse moederschap lijkt ze de balans te hebben gevonden waarnaar ze op zoek was.