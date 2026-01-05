Lizzo trapt 2026 af in badpak met een duidelijke boodschap: geen complexen.

Op 2 januari 2026 trapte Lizzo het jaar af met een krachtige Instagram-post: twee foto's van zichzelf in een wit badpak van haar inclusieve merk, gecombineerd met een kleurrijk, bedrukt bodysuit. De zangeres toonde trots haar figuur en haar zelfvertrouwen.

Lichaamspositiviteit: een dagelijks manifest

Dit bericht komt drie weken na een schokkende post waarin Lizzo een virale lichaamsgrap aan de kaak stelde: "Ik zag een 'dikgrap' over mij in 2025, en die ging viraal. Gewoon omdat ik dik ben." Geconfronteerd met aanhoudende kritiek, formuleerde ze een gouden regel: "Je lichaam is NIET voor hen. Het is voor JOU." Afvallen, aankomen, een operatie ondergaan of alles bij het oude laten: "Wat je ook met je lichaam doet, bemoei je er niet mee." Een oprecht pleidooi dat miljoenen internetgebruikers weerklank vond.

Sterren stonden unaniem achter zijn boodschap.

De Amerikaanse zakenvrouw en mediapersoonlijkheid Paris Hilton, de Amerikaanse singer-songwriter SZA, de Amerikaanse zangeres Erykah Badu en de Amerikaanse singer-songwriter Chloe Bailey: de post leverde duizenden likes en steunende reacties op. "Koningin", "Ongelooflijk", "Ik vind het geweldig" : de sterren versterkten deze oproep tot zelfacceptatie. In haar Instagram Stories versterkte Lizzo de hype met humor en transformeerde ze spot in positieve energie.

Deze eerste post is meer dan alleen een foto van haar outfit: het is een statement. Lizzo transformeert oordeel in een krachtige drijfveer en presenteert haar lichaamskeuzes als een persoonlijke revolutie. Haar boodschap? Geen complexen, volledige zeggenschap over haar imago. Een aftrap voor 2026 die de toon zet: zelfliefde boven alles.