Het echtpaar Maduro: Cilia Flores, de first lady die centraal staat in de Venezolaanse machtsstructuur?

Cilia Flores, de echtgenote van Nicolás Maduro, was First Lady van Venezuela van 2013 tot hun gezamenlijke gevangenneming door de Verenigde Staten begin januari 2026. Haar rol was verre van louter ceremonieel; deze advocate en politica oefende een grote invloed uit op de instellingen van het land en bekleedde sleutelposities binnen de Nationale Assemblee en het Chavistische apparaat.

Een opmars naar de top van het Chavismo

Cilia Flores verwierf in de jaren negentig bekendheid door Hugo Chávez te verdedigen na zijn mislukte staatsgreep in 1992, wat bijdroeg aan zijn vrijlating in 1994. In 2000 werd ze verkozen tot lid van het Congres en werd ze de eerste vrouwelijke voorzitter van de Nationale Assemblee, een functie die ze van 2006 tot 2011 bekleedde als opvolger van haar toekomstige echtgenoot, Nicolás Maduro. Van 2012 tot 2013 was ze procureur-generaal en verstevigde ze haar greep op het rechtssysteem door naaste medewerkers en loyalisten op strategische posities te plaatsen, volgens getuigenissen van voormalige aanklagers.

Eerste dame en alomtegenwoordige figuur

Sinds ze na de omstreden overwinning van Nicolás Maduro in 2013 First Lady werd, is de rol van Cilia Flores allesbehalve symbolisch. Ze werd in 2015 herkozen in de Nationale Assemblee voor haar thuisstaat Cojedes en later lid van de presidentiële commissie van de Grondwetgevende Vergadering van 2017. Ze verdedigt de verworvenheden van de "Bolivariaanse Revolutie". Hoewel ze bekritiseerd wordt voor het politiseren van de rechterlijke macht – naar verluidt zijn er onder haar invloed meer dan twintig jaar lang geen uitspraken tegen de staat gedaan – wordt ze beschreven als een "fundamentele figuur" binnen de Venezolaanse macht.

Gevangenisstraf met Maduro: symbool van een ondergang

Op 3 januari 2026, tijdens Amerikaanse luchtaanvallen in Venezuela, kondigde president Donald Trump de arrestatie aan van Nicolás Maduro en Cilia Flores, die naar New York werden gebracht om terecht te staan. Vicepresident Delcy Rodríguez bevestigde hun verdwijning en eiste "bewijs van leven". Dit echtpaar, dat meer dan tien jaar aan de macht was geweest, belichaamde de vermenging van privéleven en politieke dominantie in het Bolivariaanse Venezuela.

Een reis gekenmerkt door controverse.

Cilia Flores wordt beschuldigd van nepotisme omdat ze naar verluidt de aanstelling van zestien familieleden in de Nationale Assemblee zou hebben bevoordeeld, aldus Reuters . Flores beweert echter dat zij deze posities op basis van verdienste hebben verkregen. Vanwege haar rol in de Venezolaanse crisis en haar vermeende steun aan het autoritaire regime van haar echtgenoot is ze door Canada, Panama en de Verenigde Staten gesanctioneerd en mag ze Colombia niet in.

Cilia Flores, die sinds juli 2013 getrouwd was met Nicolás Maduro na een relatie die in de jaren negentig begon, heeft haar stempel gedrukt op de Venezolaanse geschiedenis als een van de meest invloedrijke vrouwen van de Vierde Socialistische Republiek. Haar arrestatie, samen met die van haar man, betekent het einde van een tijdperk waarin het echtpaar zowel de eenheid van het Chavisme als de autoritaire excessen ervan symboliseerde. Het valt nog te bezien of de rechtszaak in de Verenigde Staten de beschuldigingen die al jaren tegen haar worden geuit, zal bevestigen.