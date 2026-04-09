"Ze lijkt op haar moeder": Shiloh Jolie maakt een opvallende verschijning

Léa Michel
Extrait DAYOUNG (다영) « What's a girl to do - Official MV » / YouTube

Shiloh Jolie blijft haar eigen artistieke pad bewandelen. De dochter van actrice Angelina Jolie en acteur Brad Pitt is te zien in de videoclip van "What's a Girl to Do" van zangeres Dayoung, lid van de groep WJSN (Cosmic Girls). Haar verschijning trok al snel de aandacht online, waarbij fans nieuwsgierig waren naar de jonge danseres in dit muziekproject.

Een passie voor dans die al sinds mijn kindertijd bestaat.

In de video is Shiloh te zien tussen de dansers, wat haar jarenlange passie voor dans bevestigt. Ze volgt al jaren lessen bij het Millennium Dance Complex in Los Angeles en bouwt gestaag aan haar carrière in deze artistieke wereld, ver weg van de filmsets.

In tegenstelling tot haar beroemde ouders lijkt Shiloh Jolie een carrière in de danswereld boven acteren te verkiezen. Dansen stelt Shiloh in staat haar creativiteit te uiten in een collectieve, vaak meer discrete omgeving. Deze aanpak sluit aan bij haar wens om haar artistieke vaardigheden te ontwikkelen zonder per se veel media-aandacht te zoeken. Haar deelname aan de videoclip van Dayoung past dan ook in een ontwikkeling die al te zien is in verschillende performancevideo's die de afgelopen jaren zijn gedeeld.

Internetgebruikers waren onder de indruk van haar gelijkenis met Angelina Jolie.

Na de release van de teaser reageerden veel internetgebruikers op de deelname van Shiloh, waarbij met name haar gelijkenis met haar moeder werd benadrukt. Op sociale media verschenen diverse berichten die op deze gelijkenis wezen, met opmerkingen als: "Ze lijkt erg op haar moeder" of "De gelijkenis is treffend." Deze reacties tonen de nieuwsgierigheid die haar verschijning heeft gewekt en benadrukken tevens de interesse van het publiek in het artistieke traject van de jonge danseres.

Een artistiek traject in ontwikkeling

Door deel te nemen aan dit muziekproject bevestigt Shiloh Jolie haar interesse in dans en performance. Deze ervaring zou een volgende stap kunnen betekenen in een artistieke carrière die ze geleidelijk lijkt op te bouwen, los van de filmindustrie. Hoewel ze haar carrière nog steeds discreet ontwikkelt, illustreert haar aanwezigheid in deze videoclip haar verlangen om haar talent in een professionele omgeving te ontplooien, terwijl ze tegelijkertijd een zekere onafhankelijkheid behoudt van de roem die met haar familie gepaard gaat.

Kortom, de verschijning van Shiloh Jolie in de videoclip van Dayoung heeft al veel reacties uitgelokt, met name vanwege haar gelijkenis met haar moeder, Angelina Jolie. De jonge danseres lijkt, met een mix van discretie en artistieke passie, een pad te bewandelen dat haar eigen pad weerspiegelt, gericht op dans en creatieve expressie.

Léa Michel
Léa Michel
