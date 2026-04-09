Anne Hathaway draagt opnieuw de iconische pony uit de film "The Devil Wears Prada".

Fabienne Ba.
Anne Hathaway dans « Le diable s'habille en Prada »

Tijdens de promotietour voor "The Devil Wears Prada 2" trok Anne Hathaway de aandacht met een kapsel dat deed denken aan een van de meest memorabele looks uit de eerste film. De Amerikaanse actrice koos opnieuw voor de iconische pony die ze droeg als haar personage Andy Sachs, een look die sinds 2006 een ware beautyklassieker is geworden.

Een kapsel dat iconisch is geworden in de film.

Anne Hathaway veroverde een hele generatie met haar rol als Andy Sachs in "The Devil Wears Prada". Een van de meest iconische kenmerken van het personage was de rechte pony in een strakke paardenstaart, die uitgroeide tot een van de meest herkenbare kapsels van de film. Tijdens de promotie van het vervolg verscheen de actrice met een kapsel dat deed denken aan deze inmiddels iconische look.

Deze stijlkeuze weerspiegelt het visuele universum van de film, dat sterk beïnvloed is door mode. Het kapsel van Andy Sachs staat voor de ontwikkeling van het personage in de film en symboliseert zijn geleidelijke onderdompeling in de luxe- en media-industrie.

De terugkeer van een beauty-icoon uit de jaren 2000.

Sinds de release van de eerste film wordt Andy Sachs' kenmerkende pony regelmatig genoemd als een van de bepalende kapsels van de jaren 2000. De huidige trends laten een hernieuwde interesse zien in stijlen geïnspireerd op dit tijdperk, zowel in mode als in beauty. Verschillende experts constateren een terugkeer van gestructureerde coupes in combinatie met een meer natuurlijke afwerking, wat een verschuiving naar minder rigide stijlen weerspiegelt.

Een centraal visueel element in het universum van de film.

De film "The Devil Wears Prada" staat bekend om zijn invloed op de populaire cultuur en de perceptie van de mode-industrie. De stijlveranderingen van het hoofdpersonage dragen bij aan het verhaal en illustreren de persoonlijke en professionele veranderingen die ze doormaakt. De terugkeer van dit element in de promotie van de tweede film onderstreept het belang van visuele continuïteit in de communicatiestrategie van de franchise.

Het kapsel van Anne Hathaway laat zien hoe bepaalde stijlen jaren na hun verschijning op het scherm in het collectieve geheugen kunnen blijven voortleven. Door deze look opnieuw te omarmen, draagt de actrice bij aan de hernieuwde aandacht voor een schoonheidsicoon dat geassocieerd wordt met een van de meest aangehaalde films als het gaat om mode in de filmwereld. Deze visuele verwijzing draagt bij aan de publieke belangstelling voor de nieuwe film.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Lisa Kudrow, de actrice uit "Friends", onthult waarom ze zich "de zesde" voelde.

