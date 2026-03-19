Op 60-jarige leeftijd weet Elizabeth Hurley alle ogen naar zich toe te trekken in een schitterende jurk.

De Britse actrice, model en producente Elizabeth Hurley stal de show tijdens het Portrait Gala 2026 in de National Portrait Gallery in Londen in een schitterende, asymmetrische jurk die haar figuur perfect accentueerde.

Een spectaculaire en gestructureerde jurk

Op 17 maart 2026 maakte Elizabeth Hurley een verbluffende verschijning op de rode loper in een nauwsluitende creatie versierd met pailletten en kristallen. De jurk had een lange mouw aan de ene kant en een extreem hoge split aan de andere kant. Een spiraalvormig motief op de heup zorgde voor extra volume, terwijl de uitsnijding haar been elegant onthulde bij elke beweging. Deze outfit accentueerde haar figuur perfect, een toonbeeld van haute couture.

Accessoires die de glans completeren

Elizabeth koos ook voor zilveren plateauhakken, sprankelende kroonluchteroorringen en intense smokey make-up, geaccentueerd met een vleugje roze op haar lippen. Haar gladde, glanzende haar, over één schouder gedrapeerd, omlijstte deze glinsterende look met tijdloze elegantie. Deze minimalistische keuze zorgde ervoor dat de jurk de hoofdrol speelde, waardoor elke foto een iconisch beeld werd.

Een gala tussen de sterren

Het evenement (Portrait Gala 2026), dat mode, kunst en beroemdheden samenbrengt om geld in te zamelen voor de galerie, verwelkomde ook het Britse model en actrice Rosie Huntington-Whiteley in een diep uitgesneden zwart jurkje, de Britse actrice Kristin Scott Thomas in een lange, ingetogen zwarte avondjurk, evenals de Britse komiek James Corden en de Britse televisiepersoonlijkheid Tamara Beckwith. Elizabeth Hurley, die hand in hand met Beckwith op de foto werd gezet, belichaamde de absolute elegantie van de Londense avond.

Kortom, Elizabeth Hurley, bekend om haar Versace-jurk met veiligheidsspelden (1994) en haar herontdekkingen van archiefstukken (zoals een Versace-jurk uit 1999 die ze in 2026 opnieuw interpreteerde), cultiveert een tijdloze stijl. Op 60-jarige leeftijd bevestigt ze haar status als mode-icoon door leeftijdsgebonden conventies te verwerpen en altijd opvallende looks te creëren.