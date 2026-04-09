Aan de waterkant blaast het Amerikaanse model Kelsey Calemine de haaktrend nieuw leven in.

Het Amerikaanse model Kelsey Calemine (@fatherkels) deelde een nieuwe foto die al snel de aandacht trok van haar Instagram-volgers. Zittend aan het water poseert ze in een zonnige omgeving met een minimalistische uitstraling, perfect passend bij het seizoen.

Haken, een materiaal dat het seizoen zou kunnen bepalen.

Kelsey Calemine (@fatherkels) ligt op een houten steiger in een beige gehaakte outfit, een materiaal dat direct aan zomer en vakantie doet denken. Gecombineerd met een zonnebril creëert deze stijlkeuze een look die zowel natuurlijk als verfijnd is.

Haken, een vaste waarde in de afgelopen seizoenen, blijft een belangrijk materiaal zodra het warmer wordt. Geliefd om zijn handgemaakte uitstraling en lichte textuur, spreekt het aan door de balans tussen retrostijl en moderniteit. Het gehaakte kledingstuk dat Kelsey Calemine (@fatherkels) draagt, illustreert deze trend perfect, met een strakke snit die het figuur flatteert en tegelijkertijd een elegante look behoudt. Dit type kledingstuk zou wel eens een onmisbaar item in de zomergarderobe kunnen worden, zowel op social media als in modecollecties.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door kelsey (@fatherkels)

Een veelbesproken publicatie.

De foto oogstte al snel veel positieve reacties. Internetgebruikers prezen "deze stralende look" en benadrukten de esthetiek van het haakwerk en de zomerse uitstraling van de afbeelding. Onder de reacties op de post werd al gesproken over "toekomstige mode-inspiratie voor het seizoen": "Zo elegant," schreef een gebruiker. "Het haakwerk is ongelooflijk," reageerde een ander. Anderen benadrukten de zomerse sfeer van de foto: "Een perfecte look voor de zomer," merkte iemand op.

Kelsey Calemine (@fatherkels) maakt regelmatig furore met haar strandfoto's, waar haar zomerse stijl alle ogen op zich gericht krijgt. Met heldere kleuren, vloeiende silhouetten en zorgvuldig gekozen details belichaamt ze perfect de zomerse sfeer. Haar vaak zonovergoten kiekjes boeien door hun natuurlijke elegantie en moeiteloos chique uitstraling, waarmee ze haar status als onmisbaar icoon van zomerse inspiratie bevestigt.

Met zijn idyllische omgeving en verfijnde stijl bevestigt deze post van Kelsey Calemine (@fatherkels) de groeiende interesse in natuurlijke materialen en eenvoudige silhouetten, vooral populair nu de zomer eraan komt. Met deze gehaakte look aan het water biedt ze een mode-inspiratie die zomaar een zomerklassieker zou kunnen worden.