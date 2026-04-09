Model Bella Hadid accentueert haar ogen met minimalistische make-up.

Op de eerste foto in de Instagram-carrousel is model Bella Hadid te zien in een selfie, badend in natuurlijk licht. De zonnestralen accentueren subtiel haar lichte ogen, die worden benadrukt door minimalistische make-up die haar fijn gedefinieerde blik onderstreept. Deze esthetische keuze weerspiegelt een actuele trend: een clean beauty-look die de gelaatstrekken benadrukt "zonder te overdrijven".

De top met stippen, een bijzonder trendy mode-item.

Met perfect gevormde wenkbrauwen, een stralende huid en beige lippen kiest Bella Hadid voor een natuurlijke aanpak die haar gelaatstrekken accentueert zonder zichtbare kunstmatige toevoegingen. Dit type make-up, vaak geassocieerd met de 'no-makeup makeup'-beweging, blijft aantrekkelijk vanwege het vermogen om de natuurlijke uitstraling te versterken zonder deze te veranderen.

Op deze selfie draagt Bella Hadid ook een top met stippen, een klassiek patroon dat de afgelopen seizoenen weer helemaal in de mode is. De tijdloze stippenprint maakt deel uit van een vernieuwde retrotrend die regelmatig te zien is op de catwalks en in het straatbeeld. Gecombineerd met een casual spijkerjasje zorgt deze stijlkeuze voor een balans tussen elegantie en eenvoud. Deze mix van eigentijdse basics en vintage-inspiratie versterkt het beeld van een toegankelijke maar toch verfijnde look.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Bella 🦋 (@bellahadid)

Een bericht dat door internetgebruikers alom werd geprezen.

In de andere foto's in de carrousel deelde Bella Hadid foto's met paarden, waarmee ze een meer persoonlijke kant van haar visuele stijl liet zien. De post leverde al snel talloze positieve reacties op. Veel internetgebruikers spraken hun bewondering uit voor het model en prezen zowel haar natuurlijke uitstraling als haar elegantie. De reacties benadrukten met name de eenvoud van haar make-up en de algehele harmonie van de foto's.

Deze enthousiaste ontvangst bevestigt Bella Hadids invloed in de mode- en beautywereld, waar elk van haar verschijningen veel belangstelling wekt. Met minimalistische make-up en een look die wordt geaccentueerd door een trendy top met stippen, bevestigt Bella Hadid haar oog voor detail en haar invloed in de modewereld. Dankzij haar natuurlijke uitstraling en samenhangende visuele stijl blijft ze een breed publiek inspireren, geboeid door haar stijl die zowel eenvoudig als verfijnd is.