In een jurk met slangenprint showt deze actrice haar figuur op de rode loper.

De Amerikaanse actrice Barbie Ferreira trok alle aandacht op de première van haar nieuwe film in Los Angeles. Voor de gelegenheid koos ze voor een outfit die perfect aansloot bij de method dressing-trend, waarbij de kledingkeuze volledig wordt afgestemd op de wereld van de film die wordt gepromoot.

Een jurk met slangenprint die het silhouet accentueert.

Op de rode loper droeg Barbie Ferreira een korte jurk met een zwarte slangenprint, die aan de voorkant was voorzien van een vetersluiting die deed denken aan een korset. De jurk sloot nauw aan op haar lichaam en accentueerde haar figuur, terwijl ze tegelijkertijd een elegante en eigentijdse uitstraling behield. De keuze voor de glinsterende stof versterkte het visuele effect van de outfit en gaf het geheel een verfijnde dimensie.

Illusion-pompen als knipoog naar de film.

De actrice maakte haar outfit compleet met een paar transparante pumps met een optisch effect dat deed denken aan rode spetters. Dit detail sloot perfect aan bij de sfeer van de horrorfilm die ze kwam presenteren. Deze stijlkeuze past in een groeiende trend in Hollywood, waar beroemdheden mode gebruiken als een verlengstuk van het verhaal van hun filmprojecten.

Een minimalistische en evenwichtige beautylook.

Voor haar beautylook koos Barbie Ferreira voor een natuurlijke, stralende make-up, gecombineerd met een strak, naar achteren gekamd kapsel. Deze minimalistische keuze zorgde ervoor dat haar outfit de hoofdrol speelde en haar gelaatstrekken extra opvielen. Een paar subtiele sieraden maakten de look compleet en bevestigden haar streven naar een balans tussen gedurfd en ingetogen.

Een rol in een zeer verwachte horrorthriller.

In deze nieuwe film, die op 10 april 2026 uitkomt, speelt Barbie Ferreira Margot, een moderator die online videocontent in de gaten houdt. Haar personage wordt geconfronteerd met beelden die mogelijk verband houden met echte misdaden, in een scenario geïnspireerd op de film uit 1978. De film valt onder het genre horrorthriller, een genre dat direct van invloed is op de esthetiek die de actrice voor de promotie heeft gekozen.

Een steeds assertievere aanwezigheid in de modewereld

Deze verschijning vindt plaats in een drukke periode voor Barbie Ferreira, die onlangs ook te zien was bij de Academy Awards van 2026. Daar droeg ze een kobaltblauwe korsetjurk van Zac Posen, met een structuur die verschillende ondersteunende elementen bevatte. Deze eerdere stijlkeuze bevestigde al haar interesse in gestructureerde silhouetten en kledingstukken met een sterke visuele identiteit.

Met haar meest recente verschijning op de rode loper bevestigt Barbie Ferreira haar vermogen om stijlexpressie te combineren met een promotionele strategie. Door de principes van method dressing te omarmen, laat de actrice zien hoe mode een communicatiemiddel kan worden dat aansluit bij het universum van een film, en tegelijkertijd haar mediapresence kan versterken.