Lisa Kudrow, de actrice uit "Friends", onthult waarom ze zich "de zesde" voelde.

Extrait de la série « Friends »

Lisa Kudrow, wereldwijd bekend door haar rol als Phoebe Buffay in de serie "Friends", sprak onlangs over een genuanceerder gevoel over haar plek in de beroemde cast. In een interview met The Independent legde de Amerikaanse actrice uit dat ze zich soms gezien voelde als "het zesde" lid van de groep, ondanks het wereldwijde succes van de serie, die tussen 1994 en 2004 werd uitgezonden.

Een onverwachte artistieke vrijheid

Lisa Kudrow onthult dat er in de beginjaren van de serie weinig verwachtingen van haar carrière leken te zijn. "Niemand gaf echt om me," legt ze uit, en voegt eraan toe dat sommige mensen in haar professionele kring haar "de zesde Friend" noemden. Een perceptie die volgens haar een gebrek aan inzicht weerspiegelde in de kansen die zich destijds voor haar hadden kunnen openen.

Hoewel deze situatie misschien verontrustend leek, gelooft Lisa Kudrow dat het haar ook een zekere vrijheid gaf in haar professionele keuzes. Het ontbreken van specifieke verwachtingen stelde haar in staat om verschillende rollen in film en televisie te verkennen, naast haar werk aan "Friends".

Tot haar projecten in deze periode behoorden verschillende films die in de jaren negentig werden uitgebracht, wat bijdroeg aan de diversificatie van haar artistieke carrière. Ze legt uit dat de industrie pas na een aantal successen meer voorstellen voor haar in overweging begon te nemen, met name in het genre van de romantische komedie.

Een rol die iconisch is geworden.

Ondanks dit aanvankelijke gevoel wordt het personage Phoebe Buffay nu beschouwd als een van de meest memorabele uit de serie. Lisa Kudrow won zelfs de Emmy Award voor Beste Bijrolactrice in een komedieserie in 1998 voor haar vertolking.

Met haar unieke humor en eigenzinnige persoonlijkheid droeg Phoebe Buffay, samen met de vijf andere hoofdpersonages vertolkt door Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc en Matthew Perry, bij aan de identiteit van "Friends". Door de jaren heen is de serie uitgegroeid tot een internationaal cultureel icoon, uitgezonden in talloze landen en nog steeds veelvuldig bekeken via streamingplatforms.

Een carrière gekenmerkt door diverse keuzes.

Na "Friends" volgde Lisa Kudrow een veelzijdige carrière, waarbij ze afwisselend acteerrollen vervulde en projecten schreef of produceerde. Ze werkte onder meer mee aan series als "The Comeback" en "Web Therapy", waarin ze verschillende verhaalvormen verkende.

Terugblikkend op haar ervaringen met de serie "Friends", werpt Lisa Kudrow licht op een soms over het hoofd gezien aspect van televisiesucces. Achter het imago van een alom geprezen serie vertelt de actrice over een reis die gekenmerkt werd door onzekerheid, maar ook door een creatieve vrijheid die haar carrière mede vorm heeft gegeven. Zelfs nu nog blijft haar vertolking van Phoebe Buffay een van de iconische elementen van de serie, wat de blijvende impact van deze rol op de populaire cultuur bevestigt.

Anne Hathaway draagt opnieuw de iconische pony uit de film "The Devil Wears Prada".

Tijdens de promotietour voor "The Devil Wears Prada 2" trok Anne Hathaway de aandacht met een kapsel dat...

In een jurk met slangenprint showt deze actrice haar figuur op de rode loper.

De Amerikaanse actrice Barbie Ferreira trok alle aandacht op de première van haar nieuwe film in Los Angeles....

Miss Universe 2024 gespot op een motortaxi in Bali; de video zorgt voor veel reacties.

Een video waarin Miss Universe 2024 op een motortaxi door de straten van Bali rijdt, trok al snel...

Sabrina Carpenter presenteert haar nieuwe muziekvideo in een opvallende zomerse outfit.

Om de release van haar nieuwe muziekvideo "House Tour" te vieren, deelde Sabrina Carpenter een promotiefoto die al...

"Je veertiger jaren zijn een prachtige leeftijd": Gisele Bündchen pleit voor een vrijere schoonheid.

Op 45-jarige leeftijd zegt Gisele Bündchen dat ze haar veertiger jaren met een serene en zelfverzekerde blik tegemoet...

Deze beroemde model uit de jaren 80, 64 jaar oud, vertelt over de druk om "mooi te blijven".

Kim Alexis, een toonaangevend model en actrice op de catwalks van de jaren 80, spreekt zich nu uit...