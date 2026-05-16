"Ze ziet eruit als een gothic": Lady Gaga's nieuwste look zorgt voor verdeelde reacties.

Voor de première van haar nieuwe live-opgenomen performance "MAYHEM Requiem" in The Grove in Los Angeles koos de Amerikaanse singer-songwriter, producer en actrice Lady Gaga voor een jurk die flamenco- en gothic-elementen combineerde. Een verschijning die online zeker niet onopgemerkt bleef.

Een jurk die zich ergens tussen flamenco en gothic bevindt.

Lady Gaga koos voor een rood-zwarte kanten jurk, waarvan het silhouet direct deed denken aan traditionele flamencokleding, maar dan in een duidelijk donkerdere tint. Het contrast tussen de twee kleuren, gecombineerd met de subtiele transparantie van het kant, zette meteen de dramatische toon van haar verschijning. De Iberische inspiratie was ook terug te vinden in haar accessoires, zoals de zwarte waaier in haar hand, een emblematisch element van de flamencocultuur.

Waar de Spaanse folklore doorgaans draait om de schittering van felle kleuren, koos Lady Gaga bewust voor een "donkere" sfeer, trouw aan het visuele universum dat ze rond het album "MAYHEM" ontwikkelde.

Een perfecte schoonheidsmake-over in harmonie.

Het kapsel speelde een cruciale rol in de algehele look. Zwart haar, zorgvuldig gestyled en gestructureerd aan weerszijden van het gezicht, vormde een strak geometrisch patroon dat deed denken aan traditionele flamenco, waar kapsels doorgaans zeer strikt zijn. Deze benadering van het haar contrasteert sterk met de meer "extravagante" experimenten waaraan Lady Gaga haar publiek heeft gewend.

De make-up volgde dezelfde logica van gecontroleerde intensiteit. De felrode lippenstift, gekozen als weerspiegeling van de jurk, accentueerde het silhouet en vormde een contrast met het kant. Deze weloverwogen keuze versterkte de theatrale dimensie van de hele look.

Een optreden gerelateerd aan "MAYHEM Requiem"

Deze outfit was niet zomaar gekozen. Lady Gaga verscheen op de rode loper van The Grove voor de première van "MAYHEM Requiem", haar nieuwe live-optreden dat exclusief voor Apple Music is gefilmd. Dit speciale evenement, dat online te streamen is, brengt nummers van haar nieuwste album opnieuw ten gehore in een unieke setting, opgezet als een eenmalige performance.

De outfit die tijdens de première gedragen werd, sluit daarom aan bij de visuele continuïteit van het project. De dramatische dimensie van de jurk, de waaier, de opvallende make-up: al deze elementen versterken de artistieke visie van "MAYHEM" en bereiden het publiek voor op de esthetiek van de gefilmde voorstelling.

De reacties op Instagram waren zeer uiteenlopend.

Het was op sociale media dat het optreden het debat echt op gang bracht. Onder berichten waarin Lady Gaga's look werd getoond, stroomden de reacties binnen, waaruit twee vrij duidelijke kampen naar voren kwamen.

Onder haar fans prezen veel online commentatoren de podiumpresentatie van de zangeres, met reacties als "magnifiek" of "wat een uitstraling!". Voor hen is de flamenco-gotische combinatie een demonstratie van esthetische kracht.

Anderen vonden de inspiratie echter "te voor de hand liggend". Eén opmerking in het bijzonder, "Ze ziet eruit als een goth", vatte een deel van de kritiek samen. Sommige internetgebruikers vonden dat Lady Gaga afweek van haar gebruikelijke stijl of vonden de aanpak "te overdreven".

Los van persoonlijke voorkeuren – want iedereen heeft recht op zijn eigen smaak – is het belangrijk te onthouden dat geen enkel uiterlijk, lichaam of kledingstijl een aanleiding mag zijn voor oordeel of aanval. Vrouwen, net als iedereen, zijn vrij om zich te kleden zoals ze willen, zonder te hoeven voldoen aan de verwachtingen of normen die door de blik van anderen worden opgelegd.

Een look die perfect aansluit bij de stijl van de zangeres.

Vanaf het begin heeft Lady Gaga haar mode-identiteit opgebouwd met gedurfde keuzes die bewust de verwachtingen uitdagen. De keuze voor een flamenco-gotische esthetiek bij de release van "MAYHEM Requiem" sluit perfect aan bij deze aanpak: een silhouet dat als statement is bedoeld, waarbij visuele impact belangrijker is dan het nastreven van consensus.

Met haar rood-zwarte kanten jurk en zwarte waaier toverde Lady Gaga de première van "MAYHEM Requiem" om tot een waar mode-moment, ergens tussen flamenco en gothic fantasie. De uiteenlopende reacties op Instagram bevestigen de unieke positie van de zangeres in de popcultuur: die van een artiest wiens elke verschijning discussie oproept, veel verder dan alleen haar kleding.