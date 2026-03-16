Deze zwangere actrice straalt op de rode loper in een smaragdgroene jurk.

Léa Michel
De in verwachting zijnde Wunmi Mosaku, die haar tweede kind verwachtte, schitterde op de rode loper van de Oscars van 2026 in een smaragdgroene jurk die zowel haar stijl als haar bolle buik accentueerde.

Een opvallende verschijning bij de Oscars.

De actrice, genomineerd voor Beste Bijrolactrice voor haar rol in "Sinners", verscheen op de rode loper in een lange, smaragdgroene jurk, volledig bedekt met glinsterende details. De vloeiende, gestructureerde snit flatteerde haar figuur zonder deze te verbergen, waardoor haar zwangerschap volledig tot zijn recht kwam, terwijl de jurk tegelijkertijd een verfijnde, haute couture uitstraling behield. Commentatoren prezen haar krachtige, stralende en serene verschijning, die perfect paste bij het belang van de avond.

Een rode draad: juweeltinten

Tijdens het awardsseizoen gaf Wunmi Mosaku naar verluidt de voorkeur aan een kleurenpalet in de stijl van "juwelen"—diepgeel, intens groen en verzadigde tinten—als rode draad. Deze smaragdgroene jurk is het meest spectaculaire hoogtepunt daarvan, perfect voor de meest verwachte ceremonie van het jaar. De rijke en levendige kleur accentueert haar teint en versterkt de zelfverzekerde en vrolijke indruk die ze uitstraalt tijdens haar publieke optredens.

Wanneer zwangerschap rijmt op macht

Op de rode loper presenteerde Wunmi Mosaku zich niet alleen als een voor een Oscar genomineerde actrice, maar ook als een aanstaande moeder die haar plek in Hollywood volledig omarmde. Haar outfit, verre van een poging om haar zwangerschap te verbergen, maakte er juist een centraal element van haar imago van: een vrouw op het hoogtepunt van haar professionele succes, die vooruitkijkt zonder te hoeven kiezen tussen carrière en moederschap.

Kortom, deze glinsterende smaragdgroene jurk leek bijna profetisch, als een knipoog naar de mogelijkheid om de prijs voor Beste Bijrolactrice in de wacht te slepen. Of ze nu wint of niet, Wunmi Mosaku zal ongetwijfeld haar stempel drukken op de ceremonie van 2026 met een look die elegantie, moederschap en absolute zelfverzekerdheid op de rode loper combineerde.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Wie is Jessie Buckley, de Ierse actrice die onlangs furore maakte bij de Oscars van 2026?
De 63-jarige Demi Moore zorgt voor opschudding met een "gotische look".

De 63-jarige Demi Moore zorgt voor opschudding met een "gotische look".

De Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Demi Moore veroverde de rode loper van de Oscars van 2026 met...

Wie is Jessie Buckley, de Ierse actrice die onlangs furore maakte bij de Oscars van 2026?

De Ierse actrice Jessie Buckley ontpopte zich tot een van de grootste namen tijdens de Academy Awards van...

"Een zak botten": Model Bella Hadid wakkert het debat over "skinny shaming" opnieuw aan.

Het lichaam van beroemdheden is helaas altijd onderwerp van commentaar op sociale media. Het Amerikaanse model Bella Hadid...

Een gewaagde foto van actrice Nicole Kidman (58) zorgt voor veel ophef online.

Nicole Kidman blijft de aandacht trekken, ver buiten haar filmrollen. De Australisch-Amerikaanse actrice, producente, zangeres en regisseuse zorgde...

"Er is geen houdbaarheidsdatum": Actrice Ali Larter (50) reageert op kritiek.

In Hollywood blijft de leeftijd van actrices een terugkerend discussiepunt. De Amerikaanse actrice, model en producente Ali Larter...

Zendaya blaast een van Carrie Bradshaws meest iconische jurken nieuw leven in en zorgt voor een sensatie.

De Amerikaanse actrice, producente en model Zendaya, vaak vergezeld door haar stylist Law Roach, vindt het leuk om...