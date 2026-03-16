Deze zwangere actrice straalt op de rode loper in een smaragdgroene jurk.

De in verwachting zijnde Wunmi Mosaku, die haar tweede kind verwachtte, schitterde op de rode loper van de Oscars van 2026 in een smaragdgroene jurk die zowel haar stijl als haar bolle buik accentueerde.

Een opvallende verschijning bij de Oscars.

De actrice, genomineerd voor Beste Bijrolactrice voor haar rol in "Sinners", verscheen op de rode loper in een lange, smaragdgroene jurk, volledig bedekt met glinsterende details. De vloeiende, gestructureerde snit flatteerde haar figuur zonder deze te verbergen, waardoor haar zwangerschap volledig tot zijn recht kwam, terwijl de jurk tegelijkertijd een verfijnde, haute couture uitstraling behield. Commentatoren prezen haar krachtige, stralende en serene verschijning, die perfect paste bij het belang van de avond.

Een rode draad: juweeltinten

Tijdens het awardsseizoen gaf Wunmi Mosaku naar verluidt de voorkeur aan een kleurenpalet in de stijl van "juwelen"—diepgeel, intens groen en verzadigde tinten—als rode draad. Deze smaragdgroene jurk is het meest spectaculaire hoogtepunt daarvan, perfect voor de meest verwachte ceremonie van het jaar. De rijke en levendige kleur accentueert haar teint en versterkt de zelfverzekerde en vrolijke indruk die ze uitstraalt tijdens haar publieke optredens.

Wanneer zwangerschap rijmt op macht

Op de rode loper presenteerde Wunmi Mosaku zich niet alleen als een voor een Oscar genomineerde actrice, maar ook als een aanstaande moeder die haar plek in Hollywood volledig omarmde. Haar outfit, verre van een poging om haar zwangerschap te verbergen, maakte er juist een centraal element van haar imago van: een vrouw op het hoogtepunt van haar professionele succes, die vooruitkijkt zonder te hoeven kiezen tussen carrière en moederschap.

Kortom, deze glinsterende smaragdgroene jurk leek bijna profetisch, als een knipoog naar de mogelijkheid om de prijs voor Beste Bijrolactrice in de wacht te slepen. Of ze nu wint of niet, Wunmi Mosaku zal ongetwijfeld haar stempel drukken op de ceremonie van 2026 met een look die elegantie, moederschap en absolute zelfverzekerdheid op de rode loper combineerde.