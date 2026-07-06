Emily Ratajkowski zorgde voor opschudding in een rode jurk van gaasstof.

Het Amerikaanse model, actrice en schrijfster Emily Ratajkowski heeft opnieuw de aandacht getrokken op Instagram. Ze deelde verschillende foto's en video's waarop ze te zien is in een rode jurk van netstof.

Emily Ratajkowski koos voor een spectaculaire rode jurk.

Emily Ratajkowski deelde onlangs een fotoserie op Instagram met een lange, felrode jurk van mesh met lange mouwen en een open rug. Het silhouet weerspiegelt perfect haar kenmerkende stijl. Om de look compleet te maken, droeg ze haar bruine haar los en koos ze voor een stralende make-up, geaccentueerd door een nude roze lippenstift.

Een klein schrikmoment vastgelegd op video.

Een van de geplaatste video's toont een onverwacht moment. Terwijl ze poseerde voor een zonnig landschap, verloor Emily Ratajkowski bijna haar evenwicht. Gelukkig herwon ze snel haar evenwicht door zich vast te grijpen aan een reling. Dit kleine ongelukje weerhield internetgebruikers er niet van om haar look te bewonderen, die veel aandacht trok.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door offbrand (@sekhencal)

Internetgebruikers zijn gecharmeerd

De post werd al snel overspoeld met enthousiaste reacties. Veel fans prezen Emily Ratajkowski's schoonheid en de elegantie van haar outfit. Binnen enkele uren na publicatie had de carrousel al bijna 300.000 likes verzameld. Emily Ratajkowski is erg actief op sociale media en deelt regelmatig haar looks en alledaagse momenten, tot groot genoegen van haar volgers.

Met haar chique en elegante look zorgde Emily Ratajkowski opnieuw voor een sensatie op Instagram. Haar rode jurk van mesh betoverde haar fans, die massaal hun bewondering in de reacties lieten blijken.