Malia Obama maakte een opvallende verschijning in een stijlvolle grijze blazer.

De Amerikaanse filmmaker Malia Obama, de oudste dochter van de 44e president van de VS, Barack Obama, en Michelle Robinson-Obama, verscheen onlangs in het openbaar, een zeldzaamheid, in Chicago. Ze woonde de inauguratie van het Obama Presidential Center bij, samen met haar zus Sasha en haar ouders, Barack en Michelle Obama.

Een chique en minimalistische grijze outfit

Het evenement markeerde de officiële opening van het Obama Presidential Center, een belangrijk moment voor de familie Obama. Voor deze gelegenheid koos Malia Obama een lichtgrijze blazer met een diepe V-hals, gecombineerd met een donkergrijze minirok. Ze maakte haar look compleet met bijpassende pumps met spitse neus, waarmee ze een bijzonder elegant monochroom ensemble creëerde.

Op het gebied van uiterlijk liet Malia Obama haar lange, koperkleurige vlechten, met een middenscheiding, haar gezicht omlijsten. Een look die zowel modern als ontspannen was, geheel in lijn met haar kenmerkende stijl. Haar zus Sasha koos daarentegen voor een witte off-the-shoulder jurk, getailleerd met een riem en gecombineerd met grote oorbellen.

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Een carrière achter de camera die voortduurt

Malia Obama wijdt zich al jaren aan het maken van films. In januari 2024 presenteerde ze "The Heart" op het Sundance Film Festival. De korte film volgt een man die worstelt met het verlies van zijn moeder en verkent thema's als verloren voorwerpen, eenzaamheid, vergeving en spijt. De film werd vervolgens vertoond op het Deauville American Film Festival, waar hij de eerste Young Spirit Award in de geschiedenis van het festival ontving. Met haar projecten baant de oudste dochter van Barack en Michelle Obama zich geleidelijk aan een eigen artistieke weg, ver weg van de schijnwerpers die haar jeugd in het Witte Huis omringden.

Malia Obama, die zelden in het openbaar verschijnt, maakte een verpletterende indruk tijdens de inauguratie van het Obama Presidential Center. Met haar stijlvolle grijze outfit en ingetogen uitstraling bevestigde ze haar voorkeur voor elegante silhouetten, terwijl ze tegelijkertijd haar carrière in de filmindustrie voortzet, ver weg van de mediadrukte.