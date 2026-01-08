"Dit is het lichaam van een gezonde vrouw": zo reageert ze op kritiek op haar figuur.

Lara Raj, lid van de K-popgroep KATSEYE, heeft onlangs haar stilte doorbroken na een golf van giftige opmerkingen over haar uiterlijk. In een bericht dat begin januari 2026 op Weverse (een sociaal netwerk waar artiesten met hun fans kunnen communiceren) werd geplaatst, hekelde de jonge artiest de bodyshaming waaraan ze sinds het begin van de tournee is blootgesteld.

Een tournee die onder vuur ligt van critici.

Te midden van alle aandacht en intense choreografie ontdekte Lara een duistere kant van de roem. "Ik zag tijdens de tour zoveel walgelijke opmerkingen over mijn lichaam", schreef ze openhartig. Sommige fans, geobsedeerd door het ideaalbeeld van een ultradun lichaam, konden haar figuur niet uitstaan. Beledigingen vlogen in het rond, waarbij haar buik of rondingen tijdens optredens "verontrustend" werden genoemd.

Lara Raj slaat terug

Met een mix van sarcasme en vastberadenheid slaat Lara Raj terug: "Sommige mensen zijn zo bang voor een gezond vrouwenlichaam, het is lachwekkend... doe eens normaal." Ze omarmt haar lichaam volledig, maar herinnert iedereen eraan dat een gezond lichaam vele vormen kan aannemen: dun of gespierd zijn staat niet per se gelijk aan gezond zijn, net zoals een voller figuur niet het tegenovergestelde is. In plaats van zich te verstoppen, transformeert ze de aanval in een verklaring van zelfliefde: "Ik hou van mijn lichaam en dat zal ik altijd blijven doen. Jij zou ook van het jouwe moeten houden, hoe het er ook uitziet!" Want ja, geen enkel lichaam verdient het om beoordeeld te worden.

Een debat dat verder gaat dan sociale media.

Haar toespraak leidde tot verhitte discussies op Reddit en TikTok. Hoewel velen haar moed toejuichten in het licht van de giftige normen van de muziekindustrie, bleven anderen hypocriet: ze prezen een 'normaal lichaam' terwijl ze inzoomden op haar buik. Lara trotseerde deze achterhaalde oosterse normen en herinnerde iedereen eraan dat urenlang dansen niet betekent dat je geen buikje of rondingen hoeft te hebben.

Door zich niet te laten beïnvloeden door druk, geeft Lara Raj een nieuwe betekenis aan schoonheid in de branche. Haar boodschap is een pleidooi voor tolerantie: een bewegend lichaam verdient bewondering, geen oordeel. Op slechts 20-jarige leeftijd drukt ze haar visie al op en bewijst ze dat ware kracht wordt gemeten in zelfvertrouwen, niet in centimeters rond de taille.