Actrice Rachel Sennott doorbreekt de stilte over de druk die acne met zich meebrengt.

Aan het begin van haar filmcarrière kreeg de Amerikaanse actrice, comédienne en scenarioschrijfster Rachel Sennott te maken met harde en kwetsende opmerkingen over haar uiterlijk. Nu doorbreekt ze haar stilte over de druk die ze heeft ervaren vanwege haar acne.

De hoorzittingen werden gekenmerkt door opmerkingen over haar huid.

Tijdens een traditionele rondetafeldiscussie van de Hollywood Reporter met komedieactrices vertelde Rachel Sennott over de meest memorabele opmerking die ze ooit tijdens een auditie had gehoord. "Ik had ernstige acne en ik was daar erg onzeker over," bekende ze . "Ik ging vaak naar audities waar ze zeiden: 'En dit mogen we allemaal houden'," vervolgde ze, terwijl ze naar haar gezicht wees.

Een reflectie die, verteld in het bijzijn van haar collega's – de Amerikaanse actrice, comédienne en schrijfster Hannah Einbinder, de Amerikaanse comédienne en actrice Ashley Padilla, de Amerikaanse actrice, tv-presentatrice en zangeres Keke Palmer en de Amerikaanse schrijfster, producente, comédienne en actrice Quinta Brunson – een golf van verbazing rond de tafel teweegbracht.

Rachel Sennott kampt met ernstige acne.

Voor elke auditie onderging Rachel Sennott een langdurig camouflageritueel. "Ik bracht veel make-up en concealer aan, keek in de spiegel en dacht: 'Ze zien niets... niemand zal het merken'", vertelde ze. Maar toen ze de ruimte binnenkwam, realiseerde ze zich dat de allereerste opmerking over haar acne ging. Rachel Sennott heeft niet precies gezegd wie die opmerkingen had gemaakt.

Geconfronteerd met ernstige acne, greep Rachel Sennott naar isotretinoïne, dat onder de merknaam Accutane op de markt wordt gebracht. Volgens de Cleveland Clinic is deze zeer krachtige behandeling over het algemeen voorbehouden aan ernstige acne, wanneer andere therapeutische opties niet werken of niet goed worden verdragen. "Het is een zeer intensief medicijn," vat de actrice samen, eraan toevoegend dat ze er "elke twee seconden" over praat.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Rachel Anne Sennott (@treacclychild)

Woorden die anderen bevrijden

De getuigenis van Rachel Sennott vond direct weerklank bij haar collega's, met name bij Hannah Einbinder, zelf een voormalig gebruiker van isotretinoïne. Zij grapte: "Zij heeft het voor mij mogelijk gemaakt om over te stappen op Accutane. Ik wil graag een eerbetoon brengen aan degenen die me voorgingen." Keke Palmer voegde eraan toe: "En ik heb het vóór jullie twee gebruikt." Naast de humor laat het gesprek zien hoe de Hollywood-industrie achter de schermen artiesten kan reduceren tot hun uiterlijk – en hoeveel moed het vergt om daarvan los te komen.

Door het stilzwijgen over deze opmerkingen te doorbreken, belicht Rachel Sennott – bedenker en hoofdrolspeelster van de HBO-serie "I Love LA" – een realiteit die nog steeds zelden wordt besproken: de kwetsende opmerkingen die jonge actrices over hun uiterlijk te horen krijgen, soms vermomd als "personage". Haar getuigenis dient als een herinnering, mocht die nodig zijn, aan de noodzaak voor Hollywood om bepaalde praktijken ter discussie te stellen.