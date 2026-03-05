Deze Spaanse actrice deelt foto's van haar zwangerschap en ontroert haar fans.

Léa Michel
@ursulolita/Instagram

Úrsula Corberó, de onvergetelijke Tokyo uit de serie "Money Heist" (La Casa de Papel), ontroerde online harten met een intieme Instagram-post waarin ze haar babybuikje liet zien naast haar partner (Chino Darín). De foto's, met het simpele onderschrift "Voordat we met z'n drieën zijn", ontroerden haar fans diep.

Lieve kiekjes tijdens het wachten op de baby.

Op de foto's poseert Úrsula dicht tegen haar partner (Chino Darín) aan, waarbij haar babybuikje duidelijk zichtbaar is. Verre van een gelikte fotoshoot, straalt dit authentieke moment de eenvoudige vreugde uit van een stel dat op het punt staat een nieuw leven te verwelkomen. De zachte belichting en hun overduidelijke verbondenheid zijn direct betoverend.

De Spaanse actrice, bekend van haar explosieve rol in "Money Heist" (La Casa de Papel), deelt zelden een glimp van haar privéleven. Deze Instagram-post markeert een ontroerend keerpunt: "Tokyo" maakt plaats voor een stralende aanstaande moeder – Úrsula Corberó – die simpelweg de nadering van dit nieuwe hoofdstuk viert. Ze kondigde via een Instagram-story ook de komst van haar eerste kind aan op 17 februari 2026.

"Schitterend," "Zo ontroerend": fans zijn in extase.

De reacties stromen over van genegenheid: "Prachtige Úrsula, wat een genot om je zo stralend te zien", "Deze foto's zijn zo mooi en ontroerend", "Antes de ser tres… mijn hart smelt!" Fans prijzen haar schoonheid en deze zeldzame inkijk in haar kostbare privéleven.

Een hecht koppel in de schijnwerpers

Úrsula en haar partner Chino Darín, die elkaar op een filmset leerden kennen, vormen een hecht duo dat bewonderd wordt om hun discretie. Deze post onthult hun gedeelde geluk en versterkt het beeld van een sterke liefde die klaar is om te groeien. Fans zijn gefascineerd en zien hen als het symbool van modern en sereen ouderschap.

Úrsula Corberó biedt een moment van pure gratie dat het scherm overstijgt. Deze zwangerschapsfoto's, door haar fans omschreven als "prachtig" en "ontroerend", vieren de ontluikende liefde. Dit bericht dient als een herinnering dat de ware ster soms simpelweg een vrouw is, een liefde en het leven dat voor haar ligt.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Eileen Gu, de Olympische kampioene en ster van de Fashion Week.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Eileen Gu, de Olympische kampioene en ster van de Fashion Week.

Eileen Gu staat bekend om haar prestaties in het freestyle skiën, maar is ook uitgegroeid tot een van...

Deze model van boven de 50 zorgt voor opschudding tijdens de Fashion Week.

De Parijse Fashion Week zit vaak vol verrassingen. Dit seizoen trok één verschijning in het bijzonder de aandacht:...

In Parijs zorgt de opvallende make-up van Chappell Roan voor online discussie.

De Amerikaanse singer-songwriter Chappell Roan, een icoon in de muziekwereld, zorgde voor een ware sensatie op de eerste...

Na "Bridgerton" wil iedereen weten wie Yerin Ha is.

Sinds de aankondiging van haar rol in "Bridgerton" circuleert haar naam veelvuldig op sociale media. Wie is Yerin...

"Ik zie alleen maar haat": Deze actrice doorbreekt de stilte over online intimidatie.

Tijdens de Actor Awards van 2026 gaf Odessa A'zion, de nieuwe ster van de Amerikaanse film "Marty Supreme",...

"Wat we mooi vinden, komt uit de zwarte cultuur": deze actrice wakkert het debat over culturele invloed opnieuw aan.

Tijdens de NAACP Image Awards* hield de Amerikaanse actrice, producente en activiste Sophia Bush een krachtige toespraak over...