Deze Spaanse actrice deelt foto's van haar zwangerschap en ontroert haar fans.

Úrsula Corberó, de onvergetelijke Tokyo uit de serie "Money Heist" (La Casa de Papel), ontroerde online harten met een intieme Instagram-post waarin ze haar babybuikje liet zien naast haar partner (Chino Darín). De foto's, met het simpele onderschrift "Voordat we met z'n drieën zijn", ontroerden haar fans diep.

Lieve kiekjes tijdens het wachten op de baby.

Op de foto's poseert Úrsula dicht tegen haar partner (Chino Darín) aan, waarbij haar babybuikje duidelijk zichtbaar is. Verre van een gelikte fotoshoot, straalt dit authentieke moment de eenvoudige vreugde uit van een stel dat op het punt staat een nieuw leven te verwelkomen. De zachte belichting en hun overduidelijke verbondenheid zijn direct betoverend.

De Spaanse actrice, bekend van haar explosieve rol in "Money Heist" (La Casa de Papel), deelt zelden een glimp van haar privéleven. Deze Instagram-post markeert een ontroerend keerpunt: "Tokyo" maakt plaats voor een stralende aanstaande moeder – Úrsula Corberó – die simpelweg de nadering van dit nieuwe hoofdstuk viert. Ze kondigde via een Instagram-story ook de komst van haar eerste kind aan op 17 februari 2026.

"Schitterend," "Zo ontroerend": fans zijn in extase.

De reacties stromen over van genegenheid: "Prachtige Úrsula, wat een genot om je zo stralend te zien", "Deze foto's zijn zo mooi en ontroerend", "Antes de ser tres… mijn hart smelt!" Fans prijzen haar schoonheid en deze zeldzame inkijk in haar kostbare privéleven.

Een hecht koppel in de schijnwerpers

Úrsula en haar partner Chino Darín, die elkaar op een filmset leerden kennen, vormen een hecht duo dat bewonderd wordt om hun discretie. Deze post onthult hun gedeelde geluk en versterkt het beeld van een sterke liefde die klaar is om te groeien. Fans zijn gefascineerd en zien hen als het symbool van modern en sereen ouderschap.

Úrsula Corberó biedt een moment van pure gratie dat het scherm overstijgt. Deze zwangerschapsfoto's, door haar fans omschreven als "prachtig" en "ontroerend", vieren de ontluikende liefde. Dit bericht dient als een herinnering dat de ware ster soms simpelweg een vrouw is, een liefde en het leven dat voor haar ligt.