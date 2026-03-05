Eileen Gu, de Olympische kampioene en ster van de Fashion Week.

Eileen Gu staat bekend om haar prestaties in het freestyle skiën, maar is ook uitgegroeid tot een van de meest prominente atleten in de modewereld. De olympisch kampioene verschijnt regelmatig op grote mode-evenementen. Haar aanwezigheid tijdens de Paris Fashion Week, met name bij het Grand Dinner in het Louvre, illustreert de groeiende invloed van deze atlete die tevens een media-icoon is geworden.

Een Olympisch kampioen die mediapersoonlijkheid is geworden

Eileen Gu heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot een van de meest vooraanstaande atleten in het freestyle skiën. Geboren in 2003 in de Verenigde Staten als dochter van een Amerikaanse vader en een Chinese moeder, begon ze al op jonge leeftijd met wintersport. Ze brak door tijdens het seizoen 2020-2021 door verschillende internationale wedstrijden te winnen.

Haar roem groeide nog verder tijdens de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking, waar ze drie medailles won: twee gouden en één zilveren. Ze bevestigde haar status vervolgens tijdens de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina, waar ze opnieuw schitterde en haar populariteit op een hoogtepunt bleef. Deze prestaties maken haar tot een van de meest gedecoreerde freestyleskiërs van haar generatie in de Olympische disciplines van haar discipline.

Een opvallende verschijning op de Parijse Fashion Week.

Naast haar sportieve prestaties is Eileen Gu nu een graag geziene gast op grote mode-evenementen. Tijdens de Parijse Fashion Week was ze onder meer aanwezig bij het Grand Dinner in het Louvre, een evenement dat parallel aan de modeshows werd georganiseerd en talrijke persoonlijkheden uit de mode- en cultuurwereld samenbracht.

Zijn aanwezigheid bij dit soort evenementen illustreert de steeds nauwere band tussen de sportwereld en de luxewereld. Atleten en modehuizen werken steeds vaker samen, waarbij atleten vaak waarden als prestatie, excellentie en internationale invloed belichamen.

Samenwerkingen met grote modehuizen

De populariteit van Eileen Gu reikt veel verder dan de sportwereld. Dankzij haar wereldwijde bekendheid en aanwezigheid in de media werkt ze samen met diverse grote merken. Ze is met name verbonden aan bedrijven als Red Bull, Louis Vuitton en Tiffany & Co., waarvoor ze het gezicht is van campagnes en deelneemt aan evenementen. Deze samenwerkingen illustreren de strategie van veel luxemerken die sportpersoonlijkheden inzetten om een breder, internationaal publiek te bereiken.

Een bijzonder invloedrijke ster in China.

Een andere factor die de omvang van haar invloed verklaart, is de populariteit van Eileen Gu in China. In 2019 koos de skiester ervoor om China te vertegenwoordigen in internationale wedstrijden, terwijl ze haar banden met de Verenigde Staten behield. Deze beslissing vergrootte haar zichtbaarheid in het land aanzienlijk, waar ze een veel gevolgde mediapersoonlijkheid werd, met name op sociale media en in reclamecampagnes.

Volgens de door Forbes gepubliceerde ranglijst hebben haar inkomsten uit partnerschappen en reclamecontracten haar inkomsten uit haar sportcarrière ruimschoots overtroffen. Tegen 2025 zouden deze inkomsten ongeveer 23 miljoen dollar bedragen, waarmee de skiester tot de bestbetaalde vrouwelijke atleten behoort.

Wanneer sport en mode elkaar ontmoeten.

De carrière van Eileen Gu illustreert een bredere trend: de convergentie van de werelden van sport, mode en entertainment. Veel atleten doen tegenwoordig mee aan modeshows, reclamecampagnes en evenementen voor grote merken. Hun imago draagt bij aan de aantrekkingskracht van deze merken op een internationaal publiek. In deze context is Eileen Gu een van de meest prominente figuren van deze nieuwe generatie atleten die zowel in de sportwereld als in de mode-industrie succesvol kunnen zijn.

Olympisch kampioene en mediapersoonlijkheid Eileen Gu heeft zich ontpopt tot een sleutelfiguur op het snijvlak van sport en mode. Haar aanwezigheid op de Paris Fashion Week bevestigt de omvang van haar invloed, die veel verder reikt dan de skipistes.