"Het loopt uit de hand": Deze streamer wordt overweldigd door een golf van cyberpesten.

Pokimane – wiens echte naam Imane Anys is – is een sleutelfiguur in de wereldwijde streamingwereld en heeft zich gevestigd als een van de meest gevolgde contentmakers van haar generatie. Op slechts 27-jarige leeftijd heeft de Marokkaans-Canadese streamer miljoenen volgers verzameld op Twitch, YouTube, Instagram en TikTok.

Pokimane, een voortdurend doelwit van kritiek.

Achter haar bliksemcarrière wordt de Marokkaans-Canadese contentmaker geconfronteerd met constante intimidatie, met name op sociale media, waar elke foto of video die ze plaatst een stortvloed aan negatieve reacties uitlokt. De kritiek is veel heftiger dan die op de gemiddelde vrouwelijke streamer en is vaak doorspekt met misogynie, zoals veel internetgebruikers op Twitter en Reddit hebben opgemerkt.

Termen als "simp" voor haar mannelijke fans (iemand die buitensporige aandacht of toewijding toont aan iemand, vaak een man aan een vrouw, in de hoop een intieme relatie te verkrijgen) of beschuldigingen van "vals positivisme" duiken steeds weer op en versterken een giftig klimaat.

Een makkelijk doelwit voor online vrouwenhaat.

Pokimane heeft deze aanvallen vaak publiekelijk veroordeeld. Tijdens livestreams legde ze uit hoe vrouwelijke streamers onevenredig worden behandeld zodra ze hun mening uiten, met reacties die als misogyn worden omschreven: "De manier waarop mensen mij behandelen, ontmoedigt elke andere vrouw in deze wereld om eerlijk te spreken." Ze citeerde zelfs een beginnende streamer die haar in vertrouwen vertelde over haar angst om zonder make-up te streamen, nadat ze had gezien wat zij had moeten doorstaan.

Op Twitter spreken recente gebruikers over intimidatie die "uit de hand loopt", met "brigades" die zijn georganiseerd als reactie op eerdere controverses, zoals die rond de Amerikaanse YouTuber en streamer JiDion in 2022, toen zijn volgers hem bestookten met bedreigende berichten. Zelfs vrouwen op Twitch vallen hem aan om meer bekendheid te krijgen, waardoor een vicieuze cirkel van geïnternaliseerde vrouwenhaat ontstaat.

Terugkerende incidenten en een diepgaande impact

Helaas komen dergelijke gevallen maar al te vaak voor: in 2020 onthulde Pokimane walgelijke berichten over haar uiterlijk, wat Twitch ertoe aanzette de regels tegen intimidatie aan te scherpen. Meer recentelijk hebben obsessieve fans haar adres achterhaald, waardoor ze constant op haar hoede moet zijn. Reddit-berichten uit 2025 laten zien hoe ze voor sommigen een "symbool van misogynie" is geworden, waarbij haatcampagnes door algoritmes worden versterkt.

Desondanks weigert Pokimane zich het zwijgen op te laten leggen en weigert ze zelfs te stoppen met streamen om financiële en persoonlijke redenen, zoals ze uitlegde: ze wilde de toekomst van haar ouders veiligstellen. Haar content – reacties, gezellige vlogs en drama-analyses – blijft de feeds domineren, wat haar veerkracht bewijst in het licht van deze "oncontroleerbare golf".

Een oproep aan de gemeenschap en het platform

Deze intimidatie is helaas geen op zichzelf staand incident: het weerspiegelt een structureel probleem op platforms zoals Twitch, waar vrouwelijke streamers oververtegenwoordigd zijn onder de slachtoffers van online intimidatie, die vaak wordt afgedaan als louter "drama". Pokimane belichaamt deze strijd; ze heeft haar kanaal ondanks de trollen omgetoverd tot een contentmachine, maar tegen welke prijs? Trouwe fans en waarnemers pleiten voor meer moderatie en wijzen erop dat achter het icoon een vrouw schuilgaat die uitgeput is door een dagelijkse stroom van meedogenloze kritiek.

Kortom, Pokimane's verhaal illustreert de hardnekkige problemen binnen online communities, waar vrouwelijk succes maar al te vaak een voorwendsel wordt voor haat. Haar geval is geen uitzondering, maar eerder een symptoom van een breder probleem dat veel vrouwelijke contentmakers treft. Hoewel haar veerkracht bewonderenswaardig is, zou het geen voorwaarde voor succes op deze platforms moeten zijn. De verantwoordelijkheid ligt evenzeer bij de sociale media als bij de gebruikers: zonder collectief bewustzijn en concrete maatregelen tegen cyberpesten zullen deze "oncontroleerbare golven" stemmen – en ambities – blijven smoren voordat ze de kans krijgen zich volledig te uiten.