"Het loopt uit de hand": Deze streamer wordt overweldigd door een golf van cyberpesten.

Léa Michel
@pokimanelol/Instagram

Pokimane – wiens echte naam Imane Anys is – is een sleutelfiguur in de wereldwijde streamingwereld en heeft zich gevestigd als een van de meest gevolgde contentmakers van haar generatie. Op slechts 27-jarige leeftijd heeft de Marokkaans-Canadese streamer miljoenen volgers verzameld op Twitch, YouTube, Instagram en TikTok.

Pokimane, een voortdurend doelwit van kritiek.

Achter haar bliksemcarrière wordt de Marokkaans-Canadese contentmaker geconfronteerd met constante intimidatie, met name op sociale media, waar elke foto of video die ze plaatst een stortvloed aan negatieve reacties uitlokt. De kritiek is veel heftiger dan die op de gemiddelde vrouwelijke streamer en is vaak doorspekt met misogynie, zoals veel internetgebruikers op Twitter en Reddit hebben opgemerkt.

Termen als "simp" voor haar mannelijke fans (iemand die buitensporige aandacht of toewijding toont aan iemand, vaak een man aan een vrouw, in de hoop een intieme relatie te verkrijgen) of beschuldigingen van "vals positivisme" duiken steeds weer op en versterken een giftig klimaat.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door pokimane (@pokimanelol)

Een makkelijk doelwit voor online vrouwenhaat.

Pokimane heeft deze aanvallen vaak publiekelijk veroordeeld. Tijdens livestreams legde ze uit hoe vrouwelijke streamers onevenredig worden behandeld zodra ze hun mening uiten, met reacties die als misogyn worden omschreven: "De manier waarop mensen mij behandelen, ontmoedigt elke andere vrouw in deze wereld om eerlijk te spreken." Ze citeerde zelfs een beginnende streamer die haar in vertrouwen vertelde over haar angst om zonder make-up te streamen, nadat ze had gezien wat zij had moeten doorstaan.

Op Twitter spreken recente gebruikers over intimidatie die "uit de hand loopt", met "brigades" die zijn georganiseerd als reactie op eerdere controverses, zoals die rond de Amerikaanse YouTuber en streamer JiDion in 2022, toen zijn volgers hem bestookten met bedreigende berichten. Zelfs vrouwen op Twitch vallen hem aan om meer bekendheid te krijgen, waardoor een vicieuze cirkel van geïnternaliseerde vrouwenhaat ontstaat.

Terugkerende incidenten en een diepgaande impact

Helaas komen dergelijke gevallen maar al te vaak voor: in 2020 onthulde Pokimane walgelijke berichten over haar uiterlijk, wat Twitch ertoe aanzette de regels tegen intimidatie aan te scherpen. Meer recentelijk hebben obsessieve fans haar adres achterhaald, waardoor ze constant op haar hoede moet zijn. Reddit-berichten uit 2025 laten zien hoe ze voor sommigen een "symbool van misogynie" is geworden, waarbij haatcampagnes door algoritmes worden versterkt.

Desondanks weigert Pokimane zich het zwijgen op te laten leggen en weigert ze zelfs te stoppen met streamen om financiële en persoonlijke redenen, zoals ze uitlegde: ze wilde de toekomst van haar ouders veiligstellen. Haar content – reacties, gezellige vlogs en drama-analyses – blijft de feeds domineren, wat haar veerkracht bewijst in het licht van deze "oncontroleerbare golf".

Een oproep aan de gemeenschap en het platform

Deze intimidatie is helaas geen op zichzelf staand incident: het weerspiegelt een structureel probleem op platforms zoals Twitch, waar vrouwelijke streamers oververtegenwoordigd zijn onder de slachtoffers van online intimidatie, die vaak wordt afgedaan als louter "drama". Pokimane belichaamt deze strijd; ze heeft haar kanaal ondanks de trollen omgetoverd tot een contentmachine, maar tegen welke prijs? Trouwe fans en waarnemers pleiten voor meer moderatie en wijzen erop dat achter het icoon een vrouw schuilgaat die uitgeput is door een dagelijkse stroom van meedogenloze kritiek.

Kortom, Pokimane's verhaal illustreert de hardnekkige problemen binnen online communities, waar vrouwelijk succes maar al te vaak een voorwendsel wordt voor haat. Haar geval is geen uitzondering, maar eerder een symptoom van een breder probleem dat veel vrouwelijke contentmakers treft. Hoewel haar veerkracht bewonderenswaardig is, zou het geen voorwaarde voor succes op deze platforms moeten zijn. De verantwoordelijkheid ligt evenzeer bij de sociale media als bij de gebruikers: zonder collectief bewustzijn en concrete maatregelen tegen cyberpesten zullen deze "oncontroleerbare golven" stemmen – en ambities – blijven smoren voordat ze de kans krijgen zich volledig te uiten.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Deze actrice, die vanaf het moment van haar debuut al bekritiseerd werd, lokt reacties uit bij fans van een populaire serie.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Deze actrice, die vanaf het moment van haar debuut al bekritiseerd werd, lokt reacties uit bij fans van een populaire serie.

Netflix heeft onlangs een reboot aangekondigd van de populaire Thaise serie "Girl From Nowhere", die nu "Girl From...

"Het is belachelijk": Deze aankondiging over een optreden van een meidenband zorgt voor ophef.

De Amerikaanse meidenband Katseye haalt de krantenkoppen na de aankondiging van hun nominatie en optreden tijdens de Grammy...

"Schitterend": deze beroemde Braziliaanse model van 61 jaar is een lust voor het oog op het strand.

Gefotografeerd met een goudbruine teint en een oprechte glimlach bij het zwembad, bewijst Cristina Cordula dat je je...

"Ze is geen spat veranderd": Jessica Alba deelt op 44-jarige leeftijd oude foto's.

De Amerikaanse actrice, model en ondernemer Jessica Alba heeft oude foto's van zichzelf uit 2016 geplaatst, wat een...

Deze 44-jarige Braziliaanse model showt haar figuur op het strand.

Het Braziliaanse model en actrice Alessandra Ambrosio plaatste onlangs een foto op Instagram die meteen veel aandacht trok....

Van top tot teen in leer: Kim Kardashian zet de toon qua stijl op 45-jarige leeftijd.

Om de achtste verjaardag van haar dochter Chicago te vieren, koos Kim Kardashian voor een opvallende look: een...