Deze model van boven de 50 zorgt voor opschudding tijdens de Fashion Week.

De Parijse Fashion Week zit vaak vol verrassingen. Dit seizoen trok één verschijning in het bijzonder de aandacht: de 58-jarige Braziliaanse supermodel Gisele Zelauy zorgde voor een sensatie op de catwalk van Tom Ford en bewees eens te meer dat een carrière in de mode tientallen jaren kan duren – mocht daar nog aan getwijfeld zijn.

Een opvallende verschijning op de Tom Ford-modeshow.

Op 4 maart 2026 presenteerde Tom Ford zijn herfst/wintercollectie 2026/2027 tijdens de Parijse Fashion Week. Creatief directeur Haider Ackermann schetste voor deze presentatie een visie die trouw was aan de esthetiek van het merk: elegante silhouetten, zelfverzekerde chic en strakke lijnen.

Tussen de modellen op de catwalk sprong één figuur er in het bijzonder uit: Gisele Zelauy. Met haar grijsblonde haar strak naar achteren gekamd en haar zelfverzekerde tred wist het model direct ieders aandacht te trekken. Voor veel toeschouwers had deze verschijning ook een symbolische betekenis: het markeerde de terugkeer naar een grote catwalk van een iconische figuur uit de mode van de jaren 80 en 90.

Gisele Zelauy, een mode-icoon uit de jaren 80 en 90.

Hoewel haar naam bij jongere generaties misschien minder bekend is, heeft Gisele Zelauy een opmerkelijke carrière in de recente modegeschiedenis achter de rug. Geboren in Brazilië in 1967, verwierf ze in de jaren 80 en 90 bekendheid dankzij haar slanke figuur en opvallende gezicht, met name door haar "uitgesproken neus", die een van haar kenmerkende eigenschappen werd.

Gedurende haar carrière liep ze catwalkshows voor verschillende gerenommeerde modehuizen, waaronder Chanel, Comme des Garçons, Valentino, Donna Karan en Giorgio Armani. Laatstgenoemde beschouwde haar zelfs als een van zijn favoriete modellen. Haar gezicht verscheen ook in talloze internationale tijdschriften, waaronder Vogue, en in campagnes voor Calvin Klein. Ze werd gefotografeerd door toonaangevende namen in de modefotografie, met name Richard Avedon en Peter Lindbergh. In die tijd zorgde haar kenmerkende uiterlijk ervoor dat ze opviel in een wereld die vaak werd gedomineerd door zeer specifieke normen.

Een carrière die tijdelijk op pauze stond, voordat deze geleidelijk weer terugkeerde.

Eind jaren negentig trok Gisele Zelauy zich geleidelijk terug van de catwalk. Net als veel modellen van haar generatie werd haar aanwezigheid in de mode-industrie door de jaren heen minder frequent. De afgelopen seizoenen markeerden echter een geleidelijke terugkeer. Zo liep ze in 2022 en opnieuw in 2024 voor ontwerper Sergio Hudson.

In november 2025 nam ze ook deel aan een modeshow van Shopfrancesca en verscheen ze op verschillende tijdschriftcovers, waaronder die van Elle Brazil in december 2025. Haar verschijning dit jaar (2026) bij de Tom Ford-show tijdens de Paris Fashion Week maakt dan ook deel uit van een comeback die bevestigd lijkt te zijn.

De mode herontdekt haar iconen.

De aanwezigheid van Gisele Zelauy op een Parijse catwalk weerspiegelt ook een bredere evolutie in de mode-industrie. Al enkele jaren zetten veel modehuizen en artistiek directeuren ervaren modellen weer in voor hun shows. Deze trend benadrukt een grotere diversiteit aan leeftijden en viert persoonlijkheden die hun stempel op de modegeschiedenis hebben gedrukt.

Sommige iconische figuren uit voorgaande decennia maken zo hun rentree op de catwalks, soms samen met nieuwe generaties modellen. In deze context weerspiegelt de terugkeer van Gisele Zelauy de wens om de blijvende invloed van bepaalde carrières te benadrukken en de loopbaan te vieren die de esthetiek van de mode heeft gevormd.

Een verschijning die een blijvende indruk achterlaat.

De aanwezigheid van het Braziliaanse model bij de Tom Ford-show bleef zeker niet onopgemerkt. Haar stijl, ervaring en charisma droegen ertoe bij dat haar catwalkoptreden een van de meestbesproken momenten van deze Fashion Week werd.

Voor sommige waarnemers illustreert deze verschijning ook een geleidelijke transformatie van de sector: de mode lijkt tegenwoordig meer open te staan voor verschillende carrièrepaden en profielen die niet uitsluitend voldoen aan traditionele jeugdstereotypen. In deze context dient de terugkeer van Gisele Zelauy als een herinnering dat een carrière in de mode zich in verschillende fasen kan ontvouwen, soms op onverwachte momenten.

Door op ruim vijftigjarige leeftijd over de catwalk van Tom Ford te lopen, herinnerde Gisele Zelauy iedereen eraan hoe belangrijk haar rol in de modewereld is. Haar aanwezigheid op de Paris Fashion Week weerspiegelt ook een evolutie in de industrie, die iconische figuren uit voorbije decennia een nieuw leven inblaast.